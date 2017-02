10 ofertes per les obres de la Me1 Ferreries-Ciutadella

Ahí dia 1 de febrer de 2017 es va procedir a l’obertura de les ofertes econòmiques per a l’execució de les obres de millora de la carretera Me-1 tram Ferreries – Ciutadella.

El projecte de millora de la carretera general en el tram Ferreries-Ciutadella va ser aprovat definitivament per la Comissió de Govern de dia 17 d’octubre de 2016, després de ser revisat per l’actual equip de govern per tal d’aconseguir un menor impacte i una menor ocupació de sòl donant les mateixes garanties de comoditat i seguretat als usuaris.

Aquest projecte consisteix en l’eixamplament dels vorals de la carretera fins a 2,5 m d’amplada, i la millora dels nusos adequant-los també com a punts de canvi de sentit, per tal que tots els canvis de sentit es realitzin en interseccions canalitzades amb carrils centrals d’espera o enllaços. El pressupost de licitació és de 7.646.815,29 € + IVA, i el termini d’execució previst de 16 mesos.

En total es van rebre 10 proposicions per a l’execució de les obres. En la presentació de l’oferta econòmica hi ha hagut baixes temeràries, per la qual cosa en els propers dies aquestes s’hauran de justificar per tal de poder aprovar la classificació de les proposicions presentades.

Per altra banda, per a l’execució d’aquestes obres, hi ha dos contractes complementaris en tràmit de contractació, per a l’Assistència tècnica a la direcció de les obres i per a la Coordinació de seguretat i salut, amb un pressupost base de licitació que podrà ser millorat a la baixa, de 203.353,08 € + IVA i 32.113,08 € + IVA respectivament. En les properes setmanes es procedirà a la convocatòria de les meses de contractació per a l’obertura dels diferents sobres i la valoració de les corresponents ofertes.