2017 any de eleccions europees

Es presenta un any interessant a Europa amb quatre eleccions a països que poden canviar la configuració i la manera de fer política. Després de la garrotada que s’ha emportat Renzi amb el referèndum a Itàlia, sobre una reforma constitucional que ha aconseguit posar d’acord des de la dreta més extrema a l’esquerra radical per votar-hi en contra, encara que reconeixien que hi havia punts en què estaven d’acord, ens porta una vegada més a creure que actualment els votants ho fan més en contra d’algú, que a favor del qui voten. La situació s’ha aconseguit tensar de tal manera que no es mira el programa del qui s’acaba votant, ja que es fa perquè l’altra opció política, normalment la que està al govern, no guanyi.

A les eleccions austríaques també s’ha votat pensant més en què no guanyes una opció ultradretana i xenòfoba que no pas pel carisma del candidat Van der Bellen, de totes maneres l’ascens de l’opció del partit de Norbert Hofer, a tret els millors resultats de la seva història, deixant un país dividit quasi al cinquanta per cent, sobretot pel problema d’immigració, que és el que fa augmentar el suport als partir d’ultradreta que ara ja es miren com a nacionalistes, ja que el “primer nosaltres” té un calat important en una part de la societat que veu amenaçada la seva manera de viure.

Aquesta vegada a Àustria s’ha salvat el match-ball, però el 2017 s’han de jugar quatre partits que decidiran quin camí agafa Europa, si el de continuar amb la política migratòria actual, o pel contrari tancar fronteres, intentar sortir de la comunitat europea i les seves directrius, com ha fet la Gran Bretanya, tancant-se en si mateix i reivindicant els seus trets diferencials.

La primera prova de foc del 2017 serà el mes de març a les eleccions holandeses a on el Partit de la Llibertat formació d’extrema dreta està liderant les enquestes, en un discurs euroescèptic, uns altres que volen sortir d’Europa, i de més restricció a la migració de persones i més pressió sobre les minories.

El mes de maig hi haurà les eleccions locals britàniques que en menys impacte ja per Europa poden tenir la reafirmació del suport al Brexit guanyat les opcions antieuropeistes.

Tres dies després el 7 de maig li toca el torn a França a on segons tots els indicadors donen que es disputaran la presidència del país, entre un candidat de la dreta més extrema, com François Fillon i una d’extrema dreta com Marine Le Pen, que encara que sembla que té poques possibilitats de guanyar a la segona volta, ja que l’esquerra francesa sense candidat en aquesta segona volta, votaran a Fillon encara que siguin contraris al seu programa, una vegada més votar “en contra de” però tot i així la senyora Le Pen té inquiets a una bona part de francesos, ja que pot treure els millors resultats de la seva carrera política.

Per acabar el mes d’octubre li toca a Alemanya, a on sembla que Angela Merkel tornarà a guanyar encara que per això, com ja està fent, variï el seu discurs quant a la política migratòria del seu govern, endurint-la, davant l’ascens del partit d’extrema dreta Alternativa per Alemanya( AfD) que també amb un discurs xenòfob, està guanyant suports dintre dels votants, el que el portaria a guanyar els escons suficients dintre del Bundestag i ser que liderés una corrent política antieuropea i per descomptat antimigratoria.

Davant aquest panorama, potser hauríem de començar a pensar, si realment la política actual és l’adequada, ja que l’augment de ciutadans que donen suport a les polítiques antIeuropees i antimigratòries cada vegada és més nombrós i fins a on pot arribar aquest descontentament.

En mig de tot això, no hem d’oblidar el referèndum per la independència, promès pel govern de Catalunya, govern amb un 47% de suports, pel setembre del 2017. Ens espera un proper any interessant, que pot canviar la política europea, si més no, deixar-nos molt dividits.

Autor: Alfredo Benosa