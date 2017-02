Acte de reconeixement dels 50 anys d’ASINPROS

Aquest matí, ha tingut lloc l’acte de reconeixement de l’Ajuntament de Maó a l’associació Asinpros, amb motiu del 50è aniversari de l’entitat. A l’acte hi ha assistit l’alcaldessa Conxa Juanola, el primer tinent d’Alcaldia, Héctor Pons, la regidora de Serveis Socials, Laia Obrador, i el regidor del Partit Popular, Dino Gelabert, així com els membres de la junta directiva de l’entitat, encapçalats pel seu president, Manuel Solà, i la directora del Centre Polivalent Carlos Mir, Irene Perchés.

Conxa Juanola ha assenyalat que “Asinpros va ser pionera en visibilitzar un col· lectiu de persones que fins aquell moment semblava que no existissin”, i ha afegit que “les entitats sempre obren camí en la reclamació de drets que tenim tots com a ciutadans”. Juanola també ha afirmat que “són molts anys de feina i esperem que en siguin molts més, i és per això que des de l’Ajuntament us volem agrair la feina que feu”.

Per la seva banda, Héctor Pons, ha assegurat que “la societat actual reflecteix la feina de moltes associacions”, i ha refermat “el compromís de l’Ajuntament de continuar donant suport a les entitats que lluiten per avançar en l’àmbit dels drets i llibertats”.

Dino Gelabert ha subratllat que aquests 50 anys demostren que l’entitat ha fet les coses bé, i ha afegit que “el fet mateix que una associació arribi als 50 anys ja és un reconeixement”.

Finalment, Manuel Solà s’ha mostrat emocionat i agraït pel reconeixement de l’Ajuntament, i ha presentat el mosaic que han elaborat els usuaris del Centre Polivalent Carlos Mir amb motiu de l’aniversari, que ha servit per crear el logotip commemoratiu de l’entitat. Solà ha acabat dient que “gràcies a tota la societat hem pogut complir cinquanta anys, i en complirem cent”.

Per finalitzar l’acte, s’ha penjat una pancarta a la façana del consistori amb l’esmentat logotip, i amb el lema ‘Asinpros som tots’.

Atenció a les persones amb discapacitat

Asinpros és l’associació d’atenció a les persones amb discapacitat més antiga de Menorca. Es va constituir el 1967, com a resultat de la inquietud d’un grup de persones conscienciades amb els problemes del col·lectiu de persones amb discapacitat, la manca de suports institucionals i de mitjans i de serveis adequats, així com de sensibilització i coneixement socials. Actualment, l’entitat forma part de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, i està associada a FEAPS i FoQua.