800 altes al WhatsApp de l’Ajuntament de Ciutadella

Els ciutadans i les ciutadanes que prèviament s’hagin donat d’alta en el servei de WhatsApp de l’Ajuntament rebran notificacions periòdiques sobre informació diversa, com ara esdeveniments i notícies d’actualitat municipal, emergències, talls de carrers, edictes, informació del tauler d’anuncis, etc. Per rebre la informació per WhatsApp cal desar el telèfon 699 792 133 al mòbil i després enviar un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA i el número de telèfon on es vol rebre la informació.

Cal remarcar que el servei de notificacions per WhatsApp de l’Ajuntament de Ciutadella és un canal de comunicació unidireccional, de manera que per fer consultes, queixes i suggeriments els ciutadans han de seguir emprant les eines habituals de contacte (web o telèfon de l’Ajuntament, també amb l’aplicació d’incidències urbanes).

El servei està actiu des de fa dues setmanes i ja compta amb 800 persones donades d’alta. La voluntat de l’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella és facilitar amb aquesta eina que les diferents informacions que genera la institució arribin de primera mà als ciutadans i a les ciutadanes, i ho facin amb una aplicació tan habitual avui en dia com és el servei de missatgeria de WhatsApp.

Amb aquesta novetat, des del Servei de Comunicació i Noves Tecnologies es continua fent passes endavant amb la intenció d’adaptar la institució a les noves eines del segle XXI. A més del procés d’implementació de l’administració electrònica, durant aquesta primera part del mandat s’ha dotat de Wi-Fi la casa consistorial, s’han començat a oferir els plens i altres esdeveniments en directe, via reproducció en temps real, al web municipal, i s’ha impulsat amb la resta d’ajuntaments i el Consell l’aplicatiu d’incidències urbanes per tramitar queixes de forma telemàtica des d’un terminal mòbil. A banda de tot açò, es continua fent feina amb la difusió del pin ciutadà, per tal de facilitar la feina als ciutadans i les ciutadanes, perquè, si ho desitgen, puguin fer moltes de les tramitacions en línia, sense necessitat de desplaçar-se a l’Ajuntament.

En l’actualitat a Ciutadella ja s’han emès al voltant de 6.000 pins ciutadans, una xifra que representa un percentatge superior al 40 per cent del total de Menorca i que dóna compte de la bona adaptació del nostre municipi al procés d’administració electrònica.