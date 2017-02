El acceso a la documentación por parte de la oposición

Sobre las informaciones difundidas por Junts per Lô, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alaior quiere mostrar su profunda decepción y tristeza por la manera de actuar de esta oposición, sus métodos populistas basados en la difamación e insinuaciones constantes. Una oposición que apenas presenta propuestas en positivo para los ciudadanos sino que, bien al contrario, se deleita en poner palos a las ruedas del engranaje para que el Ayuntamiento este parado y no vean la luz nuevos proyectos para el municipio. Indigna esta manera de actuar, más aún cuando esta fuerza política tiene condiciones privilegiadas para ejercer su labor ya que nunca antes ninguna fuerza política había podido disponer de herramientas en favor de la transparencia que aún no han llegado a otras instituciones de la isla.

Des de comienzos de este mandato político, se ha permitido la asistencia de representantes de la oposición a las juntas de gobierno municipal, que se celebran cada semana. Durante el tiempo en que Llorenç Pons Llabrés actuó como portavoz del grupo asistió a estas comisiones de manera sistemática. A partir del relevo, Maria Camps dejó de acudir a estas sesiones de manera que hace meses que ningún representante de Junts realiza el seguimiento. Cabe destacar que no son todas las instituciones que permitan a la oposición participar en las reuniones del órgano de gobierno y de hecho, Alaior es uno de los pocos ayuntamientos de la isla que así lo hace. En nuestro municipio, la oposición tienen acceso telemático, eso es, a toque de clic desde el sofá de casa y a cualquier hora, a todos los registros de entrada y salida, en tiempo real. A toque de clic, también los concejales de la oposición pueden acceder a toda la documentación de los libros de decretos de Alcaldía así como del resto de concejales en el gobierno. En toda Menorca, sólo en Alaior tiene operativa esta herramienta que sin duda facilita la tarea de la oposición. Los integrantes Junts per Lô tienen a su disposición todos los expedientes de la Junta de Gobierno, basta con solicitarlo dentro del plazo que establece el Reglamento Orgánico Municipal, que establece el plazo de 24 horas siguientes a la celebración de la sesión. Esta misma semana, de hecho, la portavoz de la oposición ha usado en dos ocasiones estos mecanismos que tiene a su alcance ya que se han celebrado dos Juntas de Gobierno. Independientemente de ello, las actas de la Junta de Gobierno son públicas y están colgadas en la web de transparencia del Ayuntamiento de Alaior: http://alaior.sedelectronica.es/transparency/d9087016-6367-492d-95cd-b33c16eed883/ El motivo de la denegación del acceso a la Junta de Gobierno celebrada el 28 de noviembre de 2016, se produce estrictamente porque no respeta el Reglamento Orgánico Municipal, que establece que la solicitud debe efectuarse dentro de las siguientes 24 horas hábiles tras la celebración de la Junta de Gobierno.

Por todo ello, sorprende, aunque no tanto, la actitud difamatoria y poco colaboradora que muestra siempre la oposición en nuestro municipio, siendo como es, una de las oposiciones que tienen más facilidades para ejercer su trabajo, por no decir que es la que tiene más facilidades de toda Menorca. Solicitar una documentación tres meses después del plazo indica mucho cuál es su dedicación real a los asuntos públicos. En otros casos similares, siempre se ha denegado el acceso, por extemporáneo, tal como establece el ROM y son las propias directrices de Secretaría las que argumentan que no procede consulta a expedientes que ya han pasado por Junta de Gobierno y han estado a disposición de todos los miembros de la Corporación.

Cada vez que ha habido una modificación de normativa en materia urbanística el Ayuntamiento ha actuado de la misma forma. Son los casos de la Norma Territorial Transitoria, Ley del Suelo, Ley Turística o la Ley Agraria. Lo que se ha hecho siempre es acelerar los expedientes que podrían verse afectados por tanta inseguridad jurídica y el desconcierto que genera los cambios de rumbo sin dirección concreta. Así ocurrió también con la anulación del Plan General del municipio, que ha acentuado la tramitación del número de expedientes afectados, ya que estaba prevista su anulación. El mismo criterio se ha aplicado para cualquier ciudadano, sin distinción.

En definitiva, el Equipo de Gobierno Municipal lamenta que una vez más, se demuestre la actitud agresiva y difamatoria de la oposición, que parece que abandona el esfuerzo de trabajar para mejorar el pueblo y la vida de los ciudadanos y cada vez más se inclina a los ataques personales para emborronar una buena gestión municipal. Ya que no saben qué hacer, tienen que crear fantasmas donde no los hay.

Autor: Equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alaior