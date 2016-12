Activitats i diversió en el #PapaNoelDay

El Centre Esportiu Municipal de Sant Lluís es va omplir de gom a gom el passat dissabte amb motiu del #PapaNoelDay, una activitat que va complir la seva tercera edició i que va comptar amb activitats gratuïtes per més de 200 persones. L’organització va anar a càrrec de Biosport Menorca i l’Ajuntament de Sant Lluís i durant tres hores va celebrar l’arribada del Nadal i de les festes amb esport.

Des de les 10 del matí el centre es va anar omplint d’usuaris que van gaudir d’activitats com zumba, spinning, Bio Pump, Bio Jump o Biorruning, entre d’altres. Es va tractar d’una activitat de portes obertes que a més de la celebració pretenia mostrar les activitats a qui estès interessat, així com el funcionament del centre.

A més, hi va haver exhibicions de gimnàstica així com de patinatge artístic que va comptar amb la participació, a més del grup de Sant Lluís, de la Escola de Patinatge de la UD Mahón. També, a fora, hi va haver una sèrie de partits de rànking de tenis pels més petits.

La batlessa de Sant Lluís, Montse Morlà, no va dubtar en participar en l’activitat de córrer, i es va mostrar molt contenta no només per la resposta de la gent sinó per el bon ambient que es va crear al centre esportiu municipal.

Així mateix, Biosport Menorca vol informar que El dia 5 de gener estarà obert de 8 a 14 hores. La resta dels dies estarà obert amb horari normal.