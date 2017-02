Actuacions de millora a les instal·lacions del Llatzeret

La presidenta Maite Salord i el director insular de Promoció Turística, Isaac Olives, han presentat avui les actuacions de millora duites a terme al Llatzeret. Salord ha destacat que aquest és un projecte “prioritari per aquest equip de govern, conscient dels valors que té i del seu potencial a nivell cultural, formatiu i turístic”. D’aquesta manera, ha afegit la presidenta, “hem iniciat tramitacions i projectes que ara comencen a veure la llum i que volem donar a conèixer als ciutadans”.

El llistat d’actuacions és el següent:

S’ha desbrossat tot el recinte. Aquesta acció ha permès veure l’estat de tots els murs, edificacions i béns etnològics de l’illa.

S’han esplanat les zones de l’illa que així ho requerien. D’aquesta manera es pot passar per tot, i encara més important, es pot fer el manteniment amb el tractor i una desbrossadora de les feines que s’han realitzat en els últims mesos. A més s’ha fet acopi de materials que hi havia per tota l’illa, açò ha permès ajuntar tot el material en un únic lloc per anar emprant-se a mesura que sigui necessari.

Reparacions de murs, portes, llindars i edificacions. S’han començat a reparar els murs més deteriorats per tal d’evitar col·lapses. Així mateix s’han apuntalat dues torres i s’ha intervingut en les mateixes per tal d’evitar el seu deteriorament, a l’espera de la seva imminent restauració.

Jardineria. Contractació de jardiners especialitzats per treballs de poda en altura de palmeres i pins existents.

Projectes d’execució d’obres. S’ha contactat amb alguns arquitectes per fer l’encomana dels projectes necessaris per començar l’adjudicació de les obres més urgents: Torre de les quatre portes, torre de Llevant i Cala Taulera, Aulari edifici restaurant, bar piscina embarcador, edifici destinat a Centre d’Interpretació.

Actuacions que s’iniciaran de forma imminent: contractació de personal especialitzat per reparar pous i béns etnològics del Llatzeret, habilitar fusteria inexistent en edificacions en bon estat, reconstrucció de paret seca, reconstrucció de paviments de pedra de forma artesanal, reparació de murs; adquisició d’un elevador per poder accedir als murs i edificacions de més alçada; i adquisició de cartelleria i accessoris per marcar els recorreguts de les rutes.