El Camí de Son Saura de Ciutadella estrena paviment

El conseller de Mobilitat, Miquel Preto, ha presentat avui la finalització de les obres de millora del paviment del Camí de Son Saura a Ciutadella. La rehabilitació ha consistit en el reforç del ferm d’un tram municipal de 2.600 metres mitjançant una nova capa de 4 cm d’aglomerat asfàltic en calent.

El pressupost total és de 145.000 euros, amb un finançament al 50% entre l’Ajuntament de Ciutadella i el Consell Insular de Menorca. Aquesta actuació ha estat possible gràcies a la signatura d’un conveni de col·laboració per al finançament i execució d’aquestes obres, entre el consistori i la institució insular, el mes de març de 2016.

Les obres s’han executat dins el mes de gener de 2017.

“Des del Consell Insular de Menorca impulsam la millora de la xarxa local i rural de l’illa a través del finançament al 50 % per part de la institució insular”, ha dit el conseller. Enguany ja s’han dut a terme actuacions amb els ajuntaments de Ciutadella i des Migjorn Gran. Unes tasques de millora que des del departament de Mobilitat es fan extensibles a la resta de consistoris de l’illa.

Jose López, regidor de manteniment i millora de la via pública i dels camins rurals de l’Ajuntament de Ciutadella, s’ha mostrat més que satisfet pel resultat de l’actuació. Un fet -ha dit- que demostra que “quan hi ha col·laboració entre les administracions es donen resultats tan positius com la reforma integral del Camí de Son Saura, on les obres amb petites millores -duites a terme fins ara- ja no eren suficients”.