Cardona y Ponsetí 1º y 2º de Balears de láser radial

El regatista mahonés del Real Club Náutico de Palma, Joan Cardona, se adjudicó el Campeonato de Baleares disputado bajo la organización del Club Marítimo de Mahón tras cuajar una última jornada casi perfecta, con dos primeros y segundo puesto, mientras que la segunda posición fue para el patrón del Club Nàutic Ciutadella Pere Ponsetí, por delante de Luis Cabot del Club Marítimo San Antonio de la Playa de C’an Pastilla que fue tercero.

Foto: Joan Cardona y Pere Ponsetí

Joan Cardona, el gran favorito junto a Pere Ponsetí, cumplió los pronósticos y tras un campeonato tremendamente regular consiguió adjudicarse el título de campeón autonómico absoluto, con un total de cuatro primeros en las nueve regatas de la que constó el evento. La condiciones meteorológicas y de mar hicieron de la regatas un buen examen para todos los patrones. Desde los vientos del sur de la primera jornada, hasta el norte que sopló hoy de una intensidad de 12 nudos y con marejada, lo que hizo la prueba aún más complicada. Ni Joan Cardona ni Pere Ponsetí cometieron errores de consideración como demuestra el hecho de que el mahonés descartase el sexto lugar con el que cerró la primera prueba del campeonato, y el ciudadelano el séptimo que consiguió en esta misma prueba. Eso fueron sus peores resultados, de ahí que Menorca copase las dos primeras posiciones del Campeonato.

La tercera posición fue para el mallorquín Luis Cabot del Club Marítimo San Antonio de la Playa de C’an Pastilla que cuajó también un sensacional campeonato, aunque la decimocuarta posición en la quinta regata le pasó factura.

El ciudadelano Pere Ponsetí, subcampeón absoluto se llevó el título en categoría sub 19, por delante de Luis Cabot. La tercera posición fue para Manel Barber del Club Marítimo de Mahón. Todavía en edad sub 17, Barber selló el campeonato en séptima posición de la general, lo que le llevó a colgarse el bronce en la categoría sub 19.

En féminas, la mejor fue la mallorquina Aina Bauzà, del Club de Vela Port d’Andratx. Tras cerrar la primera jornada en primera posición de la provisional, Aina Bauzà pudo mantener el tipo y cerró el Autonómico con una meritoria sexta posición. La segunda plaza en féminas la obtuvo Magdalena Bonet del Club Náutico Rápita, por delante de la regatista del Club Marítimo de Mahón Sara Franceschi.

El Medallero