El Centre Artesanal, en els Premis Nacionals d’Artesanía

Els Premios Nacionales de Artesanía són uns guardons convocats pel Govern central a través de l’Escuela de Organización Industrial (EOI) i la seva càtedra Fundesarte. Amb aquesta convocatòria se cerca donar impuls al desenvolupament i la competitivitat de les petites i mitjanes empreses artesanes, incentivant la innovació, el disseny i la capacitat d’adaptació al mercat.

Els Premios Nacionales de Artesanía consten de cinc categories: Premio Nacional de Artesanía, Premio Producto, Premio al Emprendimiento, Premio Promociona para entidades privadas i Premio Promociona para entidades públicas. El Centre Artesanal de Menorca és finalista en aquesta darrera categoria i té opcions de ser guanyador, tot i que aquest no es donarà a conèixer fins principis de 2017.

El Centre Artesanal de Menorca és l’ens des del qual s’executen les pautes marcades pel departament que exerceix les competències en matèria d’artesania del Consell Insular de Menorca. El centre s’ha presentat als Premios Nacionales de Artesanía 2016 pels 10 anys d’activitat al costat del sector artesà i el conjunt de la societat. Inaugurat el 21 de desembre de 2005, la seva labor de difusió i promoció de l’artesania local no ha cessat. Els seus objectius fundacionals s’han mantingut inalterables i segueix treballant sobre dues línies bàsiques. Per una banda, és el punt de trobada dels artesans de l’illa, el nucli de tota la informació sobre l’artesania, l’ens de gestió administrativa i l’espai obert a la creativitat oferint les sales per exposicions i esdeveniments similars. Per altra banda, el centre desenvolupa accions de promoció i difusió de l’artesania menorquina de cara al visitant, amb campanyes de sensibilització per al consum d’artesania o la creació de rutes per visitar tallers i espais artesans. Donar a conèixer la tasca dels artesans és primordial per entendre aquest sector tan important en l’àmbit socioeconòmic de Menorca.

Durant aquest anys el centre ha rebut més de 54.000 visitants que han conegut de primera mà el sector artesà local i, en molts casos, ha estat el pas previ per visitar els tallers artesans. En l’aspecte comercial, la botiga suma més de 6.000 articles venuts i un import total que ronda els 94.000 euros. Des que el 2012 van finalitzar les obres de rehabilitació del primer pis del centre, convertit en centre museístic, s’han pogut desenvolupar activitats i exposicions de major projecció.

El comitè avaluador valora la contribució dels participants en l’alta qualitat i el prestigi de l’artesania espanyola i assenyala la complexitat del treball que ha tingut degut al gran nombre de candidatures rebudes i la seva excel·lència.

La candidatura del Centre Artesanal de Menorca ha tingut l’aval del Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament des Mercadal, la Fundació Foment del Turisme de Menorca, les associacions artesanes ARTEME i ENTREMANS, l’Escola d’Art de Menorca, el Museu de Menorca, l’Institut Menorquí d’Estudis, el Fòrum Tercer Mil·lenni d’Alaior i l’Associació de Fabricants de Calçat de Menorca.

S’adjunta la memòria d’activitats i imatges del Centre Artesanal de Menorca que s’ha fet arribar al comitè.