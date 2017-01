CIMe i sector privat sumen esforços a FITUR 2017

Patrimoni, gastronomia i naturalesa han estat els arguments esgrimits per la presidenta del Consell de Menorca i de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, Maite Salord, a l’acte central de les Illes Balears a FITUR 2017. Salord, acompanyada de representants de l’Associació Hotelera de Menorca i PIME-Menorca, ha destacat els valors amb què compta Menorca per atreure turistes més enllà de l’estiu.

“Tenim dos actius que fan de Menorca una illa autèntica, única: la qualitat de l’entorn natural i la riquesa arqueològica. El primer sustentat en la declaració de l’illa com a Reserva de la Biosfera i el segon en la candidatura a Patrimoni Mundial. Aquestes fortaleses són la columna vertebral de la política promocional que seguim des de Menorca per combatre l’estacionalitat”, ha assenyalat a l’inici de la seva intervenció, durant la qual també ha destacat la importància de treballar conjuntament amb el sector privat.

Fruit d’aquesta col·laboració, ASHOME i PIME-Menorca han publicat dues revistes, ‘Menorca en invierno. Sí, estamos abiertos’ i ‘De Menorca’, a través de les quals donen completa informació dels recursos turístics disponibles a l’illa en primavera, tardor i hivern. Aquests nous materials han estat molt ben rebuts per la gent que s’ha adreçat a l’estand de Menorca i que valora la possibilitat de viatjar-hi abans o després de l’estiu. També per part dels operadors turístics, que veuen en aquesta acció una passa rellevant per canviar dinàmiques.

Promoció, connexions i fiscalitat

Evidentment, aquestes iniciatives han d’anar acompanyades d’altres per poder aconseguir que Menorca sigui una destinació atractiva tot l’any. Una d’elles és la millora de la connectivitat aèria, un objectiu que persegueix la fundació i al qual dedica bona part dels seus esforços promocionals, i l’altre, d’acord amb les reivindicacions fetes pel sector turístic, l’aplicació de determinades mesures fiscals.

Aquestes han estat, de fet, dues de les reivindicacions traslladades a la presidenta Maite Salord per part del president de la Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT), Juan Molas, amb qui ha mantingut una trobada informal a primera hora del matí. Molas ha valorat el potencial de Menorca com a destinació turística i ha aplaudit la decisió de l’administració i el sector empresarial d’incentivar l’activitat més enllà de la temporada alta, però ha insistit en la necessitat de tenir més rutes aèries i d’aplicar exempcions fiscals per, entre d’altres coses, dinamitzar el mercat laboral.

Per la seva banda, el president d’ASHOME, Luis Casals, ha assenyalat en declaracions a La Ser que els hotelers treballen amb l’objectiu d’incrementar “les estades d’hivern en un 30-40% en els propers 4 o 5 anys”. Per aconseguir- ho ha considerat “fonamental” construir “un projecte comú” que aglutini el sector públic i privat. “Amb l’edició de la revista hem aconseguit que l’hoteler menorquí perdi la por i aposti per desestacionalitzar. Era una primera passa necessària”, ha afirmat.

De paquets dinàmics a accions amb influencers

A l’agenda de la segona jornada de FITUR hi havia també contactes professionals amb agents turístics, com ara els representants del touroperador francès FRAM, que ha decidit reforçar i avançar l’operativa a començaments d’abril, i de TUI-Regne Unit. Aquests darrers han decidit incloure Menorca en una nova estratègia de comercialització basada en el disseny de paquets dinàmics, és a dir, paquets oberts perquè el client triï el vol amb la companyia que vulgui. Aquesta iniciativa és positiva per a la destinació perquè afavoreix les connexions aèries.

Els tècnics de la fundació també s’han reunit amb els directors de les OET de Londres i Frankfurt, amb els quals han traçat sengles estratègies per incentivar la demanda en Regne Unit i Alemanya cap a Menorca. En ambdós casos es prioritzarà la imatge de Menorca com a destinació per gaudir de la cultura, la natura i la gastronomia. Destaca, però, la proposta de l’OET de Londres per organitzar una miniconferència d’influencers per vendre Menorca com una destinació òptima per fer vacances tot l’any.

El producte gastronòmic ha estat, de fet, un dels reclams de Menorca avui a FITUR. La Fundació Foment de Turisme de Menorca i l’associació Fra Roger han organitzat un showcooking per mostrar com s’elabora l’autèntica salsa maonesa. L’encarregat de fer la demostració culinària ha estat el xef Dani Mora, de Sa Pedrera des Pujol. Els assistents han pogut degustar la salsa maonesa tradicional i delicioses variants, com ara, salsa maonesa amb tàperes, safrà, formatge vell de Menorca o gambes.