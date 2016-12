Ciutadella defensa la ubicació dels jutjats a Santa Rita

El Ministeri de Justícia veu amb bons ulls la proposta plantejada per l’Ajuntament de Ciutadella de construir la nova seu judicial als terrenys de Santa Rita i s’ha compromès a donar una resposta definitiva en un màxim de tres mesos. En aquest termini, el govern central vol estudiar en deteniment tota la documentació que han presentat l’alcaldessa, Joana Gomila, el primer tinent , Josep Juaneda, i el director general de Cultura i Patrimoni del Govern de les Illes Balears, Jaume Gomila, a la reunió que han mantingut avui matí amb la subsecretària de Justícia, Áurea Roldán, i la subdirectora general d’obres i patrimoni del Ministeri, Amalia Castro-Rial.

La batlessa es mostra satisfeta pel resultat de la trobada a Madrid –la segona que manté l’actual equip de govern municipal– en tant que podria suposar el pas definitiu perquè Ciutadella disposi d’una nova seu judicial que albergui els tres jutjats (dos jutjats de primera instància i instrucció, l’Institut de Medicina Legal, i un jutjat social) i que tingui les condicions òptimes per oferir un servei de qualitat als ciutadans.

La delegació municipal ha exposat totes les gestions fetes fins el dia d’avui per facilitar que els nous jutjats es puguin construir a Santa Rita. A més dels tràmits urbanística per fer possible un canvi d’ús del solar per poder acollir equipament públic administratiu; s’ha recordat que la parcel·la de 3.317 metres quadrats que l’Ajuntament cediria per a la construcció del nou edifici judicial correspon a sòl urbà dotat amb tots els serveis necessaris; s’ha presentat un informe de mobilitat de la zona: i s’ha destacat la predisposició del propietari del solar d’arribar a un acord amb l’Ajuntament per facilitar l’ocupació els terrenys tot i que hi resten pagaments pendents corresponents al procés d’expropiació.

Per part del Ministeri, s’ha constatat que la situació per poder ocupar els terrenys de Santa Rita es troba molt avançada i veuen factible que puguin acollir els nous jutjats, tot i que serà necessari esperar un temps per saber la decisió que adoptin sobre aquest tema. Per altra banda, l’alcaldessa també valora positivament la predisposició del govern central d’arribar a un acord per desbloquejar la situació de Can Saura Miret des del moment que entenen que tant l’administració local com autonòmica aposten per destinar aquest edifici als usos culturals que es van plantejar des del primer moment que es va iniciar el procés de compra de l’edifici històric per al patrimoni cultural.