Ciutadella i Sant Lluís s’adhereixen al Pla iComerç

Sant Lluís i Ciutadella se sumen als municipis que han sol·licitat el pla de dinamització comercial iComerç. Així, tècnics de l’IDI, empresa que coordina el projecte, s’han desplaçat aquesta setmana a Menorca per iniciar el procés a les dues localitats.

La primera passa ha estat una jornada estratègica a Sant Lluís i a Ciutadella per tal d’analitzar el teixit comercial de les dues localitats amb els comerciants. L’objectiu de la trobada és conèixer i estudiar els punts forts i febles del comerç local, detectar les mancances i, sobretot, saber les inquietuds dels protagonistes del pla, els comerciants. Per una altra banda, els tècnics també s’han entrevistat amb els responsables de l’Àrea de Comerç i AODL dels municipis. A més, a partir d’ara, es repartiran enquestes als comerços, que, juntament amb el DAFO, permetran elaborar la proposta d’accions per a cada municipi.

Una vegada completada aquesta primera fase d’informació, els tècnics analitzaran les dades dins la fase d’anàlisi i diagnosi per a la redacció del pla iComerç que es presentarà als equips de govern i als comerciants amb posterioritat.

El programa iComerç analitza les particularitats de cada municipi per desenvolupar accions concretes que trobin un equilibri entre la qualitat de l’entorn, dels comerços, de l’espai públic urbà i dels serveis públics. Aquesta dinamització és necessària per motivar el comerç, vertebrar el territori, crear riquesa i fomentar la vida al poble. Una trentena de municipis ja s’han acollit a les propostes d’iComerç. El projecte és un pla de comerç viu, que s’anirà adaptant i completant amb millores contínues, i al qual es podran sumar tots els municipis interessats.

Un exemple de la continuïtat del pla són els casos d’Alaior i Ferreries, on durant la visita a Menorca els tècnics de l’IDI s’han reunit amb els responsables de comerç dels municipis, per seguir desenvolupant accions que permetran dinamitzar el teixit comercial amb els nous AODL.