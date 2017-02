Un Congrés per definir la Menorca del futur

La coalició menorquinista de Més per Menorca ha presentat avui matí a Es Mercadal la celebració del seu primer Congrés, que se celebrarà el proper mes de maig. Es tracta d’activar un òrgan de decisió per fixar les pautes a seguir en l’horitzó de la Menorca de l’any 2025. Una comissió organitzadora ve treballant des del passat mes de setembre per anar perfilant tots els aspectes de les tres jornades de debat i conclusions per definir, així, definir el full de ruta de la coalició en vistes als propers 8 anys.

Marcar l’ideari polític, acordar el model organitzatiu i definir un programa d’actuacions són els tres eixos que pretén desenvolupar el Congrés. A tot açò, hi ha la ferma voluntat de fer-lo obert i participatiu a la gent i a associacions. El futur de Menorca l’ha de decidir la gent, i d’aquí que aquest trobada sigui amb la intenció de incloure aportacions. “Sumam persones, construïm futur” és el lema que resumeix la finalitat del Congrés: decidir l’esdevenir de la nostra illa amb l’aportació social.

L’acte l’ha obert el portaveu de la coalició, Damià Moll, explicat els principals objectius a assolir. Moll ha exposat el procés del Congrés fixat en el debat per definir polítiques davant una societat i una economia canviant.

Seguidament, ha pres la paraula el diputat Nel Martí per explicar que “després de la responsabilitat d’haver assumit el treballar a les institucions per provocar un Govern de Canvi, és hora que pensem en nosaltres mateixos per fixar-nos cap on volem anar i quina Menorca volem”.

La presentació l’ha closa la presidenta del Consell, Maite Salord, per destacar la necessitat de revisar el projecte menorquinista apuntant la idea de “seguir treballant i fer de la coalició l’eina per construir la Menorca que volem. Tenim la voluntat de créixer”. Va al·ludir també al lema del Congrés, “Les paraules no son mai gratuïtes: parlam de persones i parlam de futur. Per tant el que volem es continuar sumant persones a aquest projecte”. Ha fet també un crida a la participació, a creure amb el projecte i a aportar de cara al futur. “Totes les veus són importants”, ha dit.