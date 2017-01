El Consell aporta 70.000 euros per a SEBIME

El conseller d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports, Miquel Company, ha presentat avui l’acord de col·laboració entre el Departament de Projecció Econòmica i SEBIME (Associació Espanyola de Fabricants Exportadors de Bijuteria i Accessoris), pel qual el Consell Insular de Menorca aporta 70.000 euros directament a SEBIME -mitjançant conveni- amb la finalitat de donar suport i assessorament als industrials; i 100.000 euros al sector bijuter sota l’objectiu d’assistir a fires i millorar la seva comunicació i promoció pròpia de cada empresa. Aquesta línia s’emmarca en el pla “Made in Menorca” d’ajudes als industrials.

Company ha destacat la bona comunicació entre el sector i el Consell Insular de Menorca la qual cosa permet dur a terme accions d’aquest tipus sempre des del diàleg i el consens. A més, el conseller ha destacat el suport de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears en l’àmbit de programes de formació que van dirigits de manera global al sector industrial menorquí. “És molt important que hi hagi un relleu generacional per fer créixer aquesta indústria i poder comptar amb un producte nou amb les màximes garanties de formació”, ha dit.

“El Consell Insular agraeix a SEBIME la tasca d’acompanyament i assessorament a dur a terme amb tots els industrials perquè la indústria menorquina romangui, malgrat les dificultats, més viva que mai. Per al Consell aquest és un sector prioritari”, ha afegit el conseller.

José Moreno, president-portaveu de SEBIME, ha explicat el calendari d’actuacions per a 2017 on les accions projectades s’enfoquen principalment al mercat europeu, que “es mostra més receptiu a l’arribada dels nostres productes”. No obstant això, hi ha programada una actuació a Miami. Cal esmentar que Estats Units i Mèxic ocupen el quart i el sisè lloc, respectivament, entre els països receptors.

L’activitat promocional comença demà a París, on es celebren Bijorhca i Premiere Classe, cites que compten amb la participació de divuit fabricants espanyols, dos d’ells de Menorca.

En relació al calendari, cal subratllar que Madrid acollirà una de les cites més destacades, Bisutex, on està confirmada la participació agrupada de 10 expositors, dels quals sis són de Menorca. Altres novetats, són el canvi d’ubicació de la mostra que es fa a Portugal, si fins ara es feia a Lisboa, enguany es trasllada a Oporto per “intentar captar major nombre de visitants”, ha dit Moreno. Així com el canvi de dates d’Expo Sebime Sevilla, introduït perquè es puguin anticipar les comandes i incloure els dissenys de l’illa en les col·leccions de moda flamenca, raó per la qual aquesta cita que se celebrava a l’octubre tindrà lloc al juny.

Moreno també ha afirmat que s’està reforçant la captació dels compradors nacionals, amb “actuacions curtes però intenses, del tipus ‘showrooms’. El contacte amb el comprador és imprescindible”.

Carmen Lozano, directora de SEBIME, ha presentant la pàgina web de l’associació que s’ha pogut millorar gràcies a l’aportació del Consell Insular de Menorca. “Volem que el web sigui el mirall de tot, aquí apareixen tots els enllaços dels nostres fabricants, és una eina molt efectiva d’anàlisi i que està molt ben posicionada als cercadors”, ha dit, alhora que ha recordat la importància de la interacció i comunicació a través de les xarxes socials.

L’objectiu de totes aquestes accions, tant les de caràcter firal com les que es desenvolupen a l’espai virtual, és incrementar les xifres de vendes, tant a nivell intern com extern. En aquest últim àmbit, cal destacar que Balears va registrar un descens de les exportacions en els primers deu mesos de 2016, una tendència que també es constata a nivell nacional.