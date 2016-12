El Consell aprova la millora del nus d’accés a Alaior

La comissió de govern del Consell Insular de Menorca té a l’ordre del dia de dilluns, 19 de desembre de 2016, l’aprovació definitiva del Projecte constructiu de millora del nus d’accés a Alaior al punt quilomètric 10+650 de la carretera Me-1. L’aprovació definitiva de l’esmentat projecte arriba després de la seva aprovació inicial el 17 d’octubre de 2016 i d’haver passat el corresponent període d’exposició pública, en què s’ha rebut un sol escrit d’al·legacions per part de l’Ajuntament d’Alaior.

El nus d’accés a Alaior s’executarà en una primera fase independent de la resta del tram que arriba fins a Maó. Cal dir que aquesta primera fase comprendrà un tram d’un quilòmetre de longitud entorn de l’actual accés a Alaior. Serà el primer punt on es reprendran les obres de millora de la carretera Me-1 en el tram de Maó a Alaior, iniciades durant l’anterior mandat, després que en el mes de febrer de 2016 es rescindís el contracte d’obres davant la impossibilitat d’executar-les en els termes inicialment pactats a causa de les deficiències i imprevisions, tant del projecte constructiu que es va treure a licitació com del projecte refós que incloïa les millores i variants ofertes pel contractista.

La revisió del nus s’ha basat en dos criteris: mantenir la mateixa tipologia amb rotonda inferior, reduint les seves dimensions respecte del projecte constructiu de 2013; i resoldre les seves mancances, quant a serveis afectats (com les línies elèctriques) i sobrevingudes durant l’execució de les obres abans de rescindir el contracte el febrer del 2016. La diferència respecte del projecte constructiu de 2013 aprovat per l’anterior equip de govern és la reducció de la rotonda que passa aproximadament de 90 a 55 metres de diàmetre. Pel que fa als serveis afectats s’ha dut a terme una revisió de les línies elèctriques i de telefonia presents en l’àmbit del projecte; així mateix s’han solucionat les interferències que hi havia, principalment en línies elèctriques de mitja tensió de GESA, i que no estaven resoltes dins l’anterior projecte.

La previsió de la institució insular és aprovar la licitació per a l’execució de les obres dins el primer trimestre de 2017. El pressupost de licitació de les obres serà de 1.896.956,32 euros més IVA.