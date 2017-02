El Consell firma el contracte per revisar el PTI

La vicepresidenta i consellera d’Ordenació Territorial i Turística, Susana Mora i l’arquitecta Gemma Peribáñez, representant d’Ezquiaga Arquitectura, l’equip guanyador del concurs per a la redacció de la revisió del Pla Territorial Insular de Menorca, han firmat avui el contracte per a l’elaboració d’aquesta revisió. El contracte, que té una durada d’execució de 22 mesos, també inclou els serveis d’assessorament tècnic, jurídic i econòmic en la tramitació de la revisió Pla.

L’equip d’Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio SL, encapçalat per José María Ezquiaga, té experiència en el desenvolupament de diversos plans territorials i de gestió en l’àmbit nacional i internacional, i és qui va redactar el Pla Territorial Insular de Menorca que s’aprovà el 2003. A més de l’experiència i el coneixement tècnic, l’equip redactor té experiència en processos de participació ciutadana i la seva importància com a part fonamental de la construcció de Model Territorial.

En aquest sentit, Susana Mora ha afirmat que “des del Consell Insular de Menorca volem posar èmfasi en el procés participatiu que ha de tenir la revisió del PTI, ja que el fet d’incloure-hi el punt de vista social, és la garantia de l’èxit del Pla i la seva bona aplicació”. Per açò, amb aquesta primera presa de contacte amb l’equip d’Ezquiaga “hem aprofitat per assentar les bases de la metodologia de feina i coordinació entre el Consell i l’equip redactor, que elaborarà un pla de treball per donar inici, el més ràpid possible, al procés participatiu”.

La primera passa serà la redacció del document, que donarà pas a un treball d’avanç marcat pel procés participatiu.

El Consell Insular preveu que aquest procés impliqui tant a les diferents organitzacions i institucions de l’illa com a la resta de la ciutadania i, d’aquesta manera, totes les veus de la societat menorquina siguin preses en consideració en la revisió del Pla Territorial Insular. Així, “el PTI podrà seguir essent l’eina de consens que garanteixi que el disseny del futur de l’illa de Menorca continuï fent compatible el desenvolupament de les activitats econòmiques, el consum de recursos i la conservació del patrimoni i d’un paisatge que ha mantingut una qualitat excepcional. En definitiva, seguir fent del PTI una eina plural i on tots i totes les menorquines ens sentim identificats” ha conclòs la consellera.