Convocatòria de sa 3ª edició des Premi Joan Benejam

Sa Fundació Jaume III de ses Illes Balears ha declarada oberta sa convocatòria des 3er Premi Joan Benejam de relats breus en menorquí que té com a principal objectiu “promoure s’expressió literària en menorquí i posar fil a l’agulla a una literatura menorquina”, tal com figura a s’introducció de ses bases des concurs que adjuntam. Es president de sa fundació a Menorca, Joan Pons, ha assenyalat que “dignificar ses nostres modalitats vol dir normalisar es seu ús en ets àmbits més formals com sa literatura d’on han estat arraconades”. Enguany, es concurs compta amb diverses novedats, com per exemple que es relats podran esser de fins a 10 pàgines, o s’agument des 1r premi fins a 1.000€ pes guanyador. Una dotació econòmica que prestigia encara més es Joan Benejam i que, segons Pons, “és possible gràcies a s’unió de Foment Cultural amb sa Fundació Jaume III i an es més de mig centenar de socis menorquins”.

Es president ha reivindicat sa tradició literària en menorquí que va viure sa seva plenitud a cavall entre es segles XVIII i XX i ha recordat figures tan destacades per sa narrativa costumista en pla com Joan Benejam i Vives, autor de Foc i Fum, Ciutadella Veia… a qui van dirigits aquests premis, Àngel Ruiz i Pablo, Antoni Febrer i Cardona o Joan Ramis i Ramis. “−Històricament, es menorquí sí que ha tengut tradició literària, tradició que va recular a partir de sa normativisació fabriana de 1913”, ha recalcat Pons. Una tradició literària que sa Fundació Jaume III – Foment Cultural de Menorca ha conseguit ressucitar es darrers anys amb s’organisació des Premis Joan Benejam en menorquí, sa publicació de s’assaig acadèmic (com Sa norma sagrada), sa novel·la històrica trilingüe Llull, es nostro heroi il·luminat i multitud d’articles periodístics en menorquí publicats as Diari MENORCA.

Per altra banda i tornant a s’actualitat, Pons s’ha queixat que, entre ses 136 mesures des Pla de Normalisació Lingüística des Consell Social de la Llengua Catalana, o es més de 1.000.000€ que es Govern Balear i es Consell Insular de Menorca destinaran per fomentar es català, no hi hagi ni una iniciativa destinada a promocionar i dignificar es menorquí, ses modalitats insulars reconegudes a s’article 35 des nostro Estatut d’Autonomia.

Per acabar, Pons ha reivindicat sa tasca de sa Fundació Jaume III i es Premis Joan Benejam davant sa preocupant davallada de parlants de sa nostra llengua a Balears des 45% an es 36%, “és es resultat des fracàs de sa Llei de Normalisació Lingüística i evidencia una vegada més sa resistència passiva de molts de menorquins davant es català estàndar, un model de llengua d’arrel barcelonina vinculat a s’imposició lingüística i an es nacionalisme”. Ha afegit “es problema no és si es menorquí o es català són sa mateixa llengua o no —fet que sa Fundació Jaume III no ha negat mai— sinó que sa salut de sa nostra llengua és cada vegada pitjor”. “Estenem sa mà i demanam an es Govern de ses Illes Balears, Consell Insular de Menorca i Ajuntaments sa seva implicació amb es III Premis Joan Benejam a fi de frenar sa sangria de parlants de menorquí”. I ha acabat “ses nostres autoritats no entenen que, perquè es ciutadans de Balears emprin, estimin i defensin sa seva llengua, primer l’hauran de sentir com a pròpia. Es Premi Joan Benejam suposa una oportunitat per impulsar i dignificar sa nostra llengua”.

