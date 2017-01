Demanant una república als Reis d’Orient

Una vegada passat el moment eufòric dels governants de la nova política, aquest any hem tingut unes cavalcades de Reis un ‘altra vegada dintre de la tradició. L’any passat, sobretot als ajuntaments de Madrid i València, que varen voler marcar diferencies i posar el segell personal i ideològic dels seus batlles/batlesses, que d’una festa marcadament religiosa i tradicional a on els únics protagonistes han de ser les criatures, van voler ser-ho ells els protagonistes, a Madrid amb les reines Magues per lo de la igualtat de gènere, que amb l’esvalot que hi va haver va quedar amb una senyora vestida de rei, tot una mica surrealista, i a València amb les tres reines de gener, Llibertat, Igualtat i Fraternitat, que vestides com anaven semblaven les cabareteres de l’oest americà.

Enguany la tradició i el seny han tornat a la normalitat aquestes cavalcades, malgrat introduir a Madrid alguns elements de sèries televisives infantils que poc tenen que veure amb el sentit del que es representa, però queden diluïdes i també il·lusionen als nens, i les reines de gener valencianes han tornat a deixar el seu lloc als reis barbuts vinguts d’orient, això si, sense camells, ja que aquest any ha estat el torn dels animalistes protestat per la utilització d’animals a les cavalcades, fent desaparèixer les oques a Madrid, els camells a molts de municipis, i tot el que consideren utilització d’animals per espectacles públics, i allà a on no ho han aconseguit s’han manifestat. De totes maneres els cavalls sí que han participat en els recorreguts reials, deu ser que el cavall és un ‘altra casta d’animal, intel·ligent com és, hi va per convenciment propi i perquè li agrada la festa, fins i tot ho demana ell.

A Catalunya alguns nens i més d’un adult han demanat als Reis una república catalana, una mica incongruent demanar una república a la monarquia, però està en el context, i per demanar que no quedi, pot ser això és el que diu Romeva d’internacionalitzar el procés. No parlaré dels fanalets de Vic perquè a la comarca d’Osona és molt normal anar rebre als reis amb fanalets amb els més variats motius, ja que és un dels treballs manuals que es fan a les escoles com a tret distintiu de la zona, al final del primer trimestre. Aclarir que el discurs del rei Melcior a Vic dient “que la llum d’aquests fanalets ens guiï cap al futur” ho diu cada any, no vulguem trobar segones interpretacions.

El betlem de Barcelona de la senyora Colau a tornat a ser psicodèlic i alternatiu, els reis Melcior, Gaspar i Baltasar, han estat substituís per la cara d’artistes catalans, ara són Joan Miró, Pau Casals i Josep Vicenç Foix, autor del poema Ho sap tothom, és profecia i que ha inspirat al consistori a posar-ho dintre de nou boles gegants, com les que venen als souvenirs, que es mouen i cau neu, i no treure les figures de dintre les caixes, o sigui els protagonistes varen quedar mig embalats, sortint de dintre les caixes, deu ser perquè com que les van portar del Museu dels Sants d’Olot, no van tenir temps de treure-les i fer un betlem tradicional, que això si que hagués estat trencador.

Ara, passades les festes venen les rebaixes, encara que portem des del Black Friday al darrer divendres de novembre fent descomptes, tot el mes de desembre amb promocions i ara a partir del 7 de gener les rebaixes d’hivern, i jo em segueixo preguntant quin import real hauríem de pagar pel que comprem si no inflessin els preus per poder fer després promocions, descomptes i finalment rebaixes, però això també forma part de les festes.

Autor: Alfredo Benosa