Dues arpades finals tornen el somriure

Patint el que no està en els escrits; amb poca gasolina al final però empenyent el cotxe, el conjunt Regional s’han duit el triomf (2-1) després de superar a un CD Menorca que aprofitar el seu unic acostament amb perill a la porteria de Javi. Estava sent una Lliga molt dura per als blaus, pujant muntanyes cada setmana, tractant d’arribar al cim sense oxigen, sobreposant-se a les contínues lesions i baixes per motius personals de gran part de la plantilla, però una victòria així, a l’heroica oculta tot l’anterior.

L’equip lluisser va perdonar l’imperdonable i ho va pagar. Es va refer l’equip de Gomila després del gol de Lupon al 78 i es va fer amb el control, durant el descontrol de l’últim tram de partit, sense massa joc però amb l’habitual empenta. Ricki, amb un volea amb la cama esquerra després de rebuig a la sortida d’un córner a centre d’Alberto va certificar l’empat al minut 90, quan tot semblava perdut. A partir d’aquest instant, el col·legiat va afegir 5 minuts per la lesió del porter visitant Oscar, i fins al final, el CCE es va sacrificar i va patir per no només aguantar el resultat, sinó donar-li la volta al 94 amb un altre gol de Ricki que va superar per alt al porter maonès. No estava per molt més el partit, tot i que al final, les contres van poder matar el CCE amb el 0-1 en contra.

Va ser un partit dels que imprimeixen caràcter. Estava clar que el resultat del partit de Copa estava en la ment dels de Gomila, aconseguir la segona victòria consecutiva podia donar ales als nostres, i tant que els dóna. No hi ha marge a l’error quan un es troba en una zona de la classificació on no és vol estar i el CCE no està exuberant en resultats però si en joc en les ultimes setmanes i al final això té premi. A més, la successió de partits que ha d’afrontar aquestes dues setmanes, avui davant el CD Menorca, dissabte proper davant At. Ciutadella i dimecres 22 davant UE Sami, són una bona oportunitat per intentar donar aquest salt que li fiqui en una posició més còmode a la taula.

El CCE va començar fent del control el seu credo, alentint el joc, esperant que l’equip de Tolo Rosello perdés la paciència. Tot això apropant-se a la meta d’Oscar. Una rematada de cap de Joan Orfila que es va estavellar al pal en el minut 10 va ser la primera gran oportunitat dels nostres. Els maonesos durant el primer temps no van aconseguir tirar a porta amb perill encara que les seres arrencades produïen intranquil·litat a la grada. Simplement, els nostres van decidir ser valents i aprofitar el sentit del joc dels seus futbolistes. A més, els homes de Gomila volien treure aquella espina de la Copa i van realitzar una primera part on van trepitjar mes àrea contrària. Poc després, en una falta, Alberto va poder marcar, la seva rematada va tornar a impactar al pal, els nostres tenien la sort en contra. Oscar Pons va fer una gran aturada en el 44 i la posterior rematada de cap de Basili va marxar fora per poc.

El segon temps va estar igual d’obert que els primers 45 minuts, però els nostres seguien veient la portería massa petita, una rematada de cap de Zurbano marxa alt, just per sobre del travesser, era el minut 57. L’entrada de Ricky per Toni Vinent va donar més polvora als nostres en atac. Els locals s’arriscaven a que el CD Menorca tracés algun contraatac letal, i va estar a prop, en un parell d’imprecisions en la sortida de pilota dels nostres que fet i fet desencandenaran la falta que portaria al gol visitant. Un xut precís, ajustat al pal esquerre de la meta de Javi posava per davant als de Rosello, Lupon enganxa perfectament l’esfèric que superaba al porter local.

El CCE, a envestides, empenyia el que podia. Ricki va tenir una rematada que rebuigar Oscar, el porter va acabar lesionat i la trobada va estar parat uns minuts. Els canvis van revitalitzar als nostres. Va sortir Pedro Cardona i després Busutil. El final, bé merèixer la pena, els dos gols de Ricki amb el partit gairebé finalitzat van donar curs a l’alegría local que va celebrar la victòria com bé mereixien.

Font: CCE Sant Lluís