S’Enclusa acollirà un Centre d’Interpretació

Convertir s’Enclusa en el futur Centre d’Interpretació de la Reserva de la Biosfera és un dels objectius de l’actual equip de govern. La presidenta Maite Salord considera que es tracta d’una infraestructura clau per a l’illa. Avui capvespre s’ha presentat a l’Auditori de Ferreries l’Avantprojecte que farà possible que el centre sigui un referent mundial quant a la divulgació, la formació i la recerca associada als valors de la Reserva de Biosfera i el seu compromís intrínsec envers el desenvolupament sostenible.

La presentació de l’Avantprojecte ha anat a càrrec de l’arquitecte redactor Ferran Vizoso Rodríguez, que va comptar en la redacció del mateix amb la col·laboració de l’arquitecte Jesús Cardona.

En aquest sentit, el nou centre aspira a acollir la Seu Mundial en Desenvolupament Sostenible de les Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres que és Menorca i dos nous Centres Insulars: el Centre de Balanç de Recursos i el Centre Tecnològic i de la Sostenibilitat. Des d’aquests tres centres es generaran els continguts de la divulgació i la formació que es durà a terme al Centre i s’activarà la recerca i la innovació que han de convertir Menorca en un referent a escala global respecte al repte que suposa la sostenibilitat. Per altra banda, l’Avantprojecte proposa una intervenció arquitectònica modèlica, coherent i exportable pel que fa al compliment dels principis de sostenibilitat. Per tant, es pretén que a un mateix espai es realitzi recerca i innovació, educació ambiental, formació i divulgació; de manera que totes elles girin entorn d’un mateix eix conceptual: la sostenibilitat.

Cronologia

El 8 d’octubre de 1993, Menorca va ser declarada Reserva de la Biosfera per la UNESCO. Arreu del món hi ha 669 Reserves de Biosfera, on s’experimenta el concepte de desenvolupament sostenible. Menorca pertany a la Xarxa Espanyola de Reserves de Biosfera i manté contactes amb altres Reserves adscrites al Programa Home i Biosfera (Programa MaB) de la UNESCO.

El 4 de desembre de 2007, el Ministeri de Medi Ambient, el Consell Insular de Menorca i la Fundación Biodiversidad van signar un conveni per actuar de manera coordinada a la Reserva de Biosfera de Menorca. Fruit d’aquest conveni, la Fundación Biodiversidad va posar a disposició del Consell Insular les construccions i terrenys de l’antiga base militar de s’Enclusa, al terme municipal de Ferreries, per ubicar-hi el futur Centre d’Interpretació de la Reserva de Biosfera de Menorca. L’antiga base militar era dels Estats Units i estava destinada a telecomunicacions. Va ser operativa entre els anys 1964 i 1993. Les antigues instal·lacions ocupen una superfície de 43.134,20 m2 i inclou 12 edificis aïllats en planta baixa amb una superfície construïda total de 2.192,63 m2.

El mes d’octubre de 2008, ENS arquitectura i medi ambient (un equip tècnic pluridisciplinar dirigit i coordinat pels arquitectes Jesús Cardona i Ferran Vizoso) va iniciar la redacció d’un primer Avantprojecte que es va lliurar amb data de juliol de 2009. El document definia el pla d’ordenació dels espais exteriors, el programa de necessitats i els estudis previs d’accessibilitat, capacitat d’acollida, nivell d’autosuficiència, viabilitat econòmica i impacte ambiental del futur Centre d’Interpretació.

El 12 de setembre de 2012, Menorca va ser declarada Seu Mundial en Desenvolupament Sostenible de les Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres.

A final de 2014, el Consell Insular de Menorca va aprovar l’encàrrec de gestió de serveis a la societat pública estatal Tecnologías y Servicios Agrarios SA (TRAGSA) per la redacció d’un Avantprojecte, memòria ambiental, estudi de sostenibilitat i viabilitat econòmica del Centre d’Interpretació de la Reserva de la Biosfera. El document es va lliurar amb data de gener de 2015.

A principis de 2016, el Consell Insular de Menorca va encarregar als arquitectes Ferran Vizoso i Jesús Cardona la revisió i nova redacció de l’Avantprojecte del 2009 sota l’objectiu de preparar un nou document per recuperar la inversió prevista per a l’execució del Centre d’Interpretació de la Reserva de la Biosfera a s’Enclusa i així poder executar-lo.

Cal dir que a dia 13 de juliol de 2015 la institució insular va rebre una comunicació de la Secretaria d’Estat de data 8 de juliol mitjançant la qual es trasllada una Resolució de la Secretaria d’Estat de Turisme declarant l’incompliment i obligació de retorn de les quantitats no justificades per l’actuació de s’Enclusa més interessos, establint el termini (abans de 20/08/15) per fer efectiu el reintegrament. En aquesta Resolució no es fa esment de les al·legacions de la Conselleria de Turisme i Esports remeses en data 18/06 (i rebudes per la Secretaria d’Estat en data 7/07) i sí de les anteriors remeses pel Consell Insular de Menorca.

El 18/06/15 Es traslladen les al·legacions de la Conselleria de Turisme a la Secretaria d’Estat en relació a s’Enclusa.

2/06/15 Es dóna trasllat de l’anterior comunicació al Consell Insular de Menorca.

2/06/15 La Secretaria d’Estat notifica l’obertura d’un expedient de reintegrament de 7.000.000,00 per s’Enclusa.

L’acte ha comptat també amb la participació de la presidenta del Consell Insular de Menorca, Maite Salord; l’alcalde de Ferreries, Josep Carreres, el conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Javier Ares; i la directora insular de Medi Ambient, Irene Estaún.