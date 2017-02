Inici excavacions al poblat talaiòtic Sant Agustí Vell

El pròxim mes de maig s’iniciarà per primera vegada una excavació arqueològica al poblat talaiòtic de Sant Agustí Vell (Es Migjorn Gran), a través de l’Associació Arqueologia i Patrimoni. Aquest s’emmarca en un pla quinquennal que té com a objectius principals investigar, excavar i posar en valor el jaciment arqueològic, però també pretén divulgar els coneixements adquirits a partir de les dades obtingudes de l’excavació. D’altra banda es pretén crear un nou actiu cultural i turístic per el poble, fent-lo partícip directe del projecte mitjançant una campanya de micro-mecenatge.

Val a dir, que el poblat talaiòtic de Sant Agustí Vell és un dels 32 jaciments inclosos en la llista indicativa de Menorca Talaiòtica que es presentà a la UNESCO, l’únic situat en el terme d’Es Migjorn. Val a dir que un dels seus talaiots del poblat té la particularitat de tenir una cambra interior on encara s’hi poden veure les bigues de fusta de la coberta.

Hi col·laboren l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran, l’associació cultural i recreativa d’Es Migjorn (ACR), l’associació de comerciants del poble, el C.P. Francesc d’Albranca i el club de jubilats del poble.