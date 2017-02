Nou fons de garantía pels habitatges cedits a refugiats

L’ajuntament des Castell ha acollit avui la Comissió de Presidents de Corporacions Locals de Menorca del mes de febrer. Durant la mateixa s’ha presentat, entre d’altres propostes el Pla Municipal d’Accessibilitat que té per objecte fer accessible gradualment l’entorn existent. Cal recordar que cada municipi ha de tenir un Pla d’Accessibilitat a edificis públics, espais urbans, etcètera. La manera d’actuar per tal de dur-ho a terme és, en primer lloc, la recollida d’informació; l’avaluació de cada municipi; propostes d’actuació; i prioritats i pla d’etapes.

D’altra banda, el Consell i els municipis han aprovat dur a terme la creació d’un fons econòmic o de garantia pels habitatges cedits a les persones refugiades.

El conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Javier Ares, ha exposat la renovació del contracte del Servei de Neteja de Platges que de cara a la temporada 2018 millorarà les seves prestacions.

El conseller de Mobilitat, Miquel Preto, ha explicat a les alcaldesses i alcaldes els requisits necessaris per a l’expedició de les llicències d’autotaxi per a vehicles de fins a set places a l’illa de Menorca. En aquest sentit, ha destacat que els ajuntaments hauran de modificar les seves ordenances corresponents per tal d’adaptar-les en aquesta disposició. Preto ha exposat també el conveni de col·laboració i manteniment xarxa viària local sota l’objectiu de readaptar-lo a través de dues línies de cooperació, una per a les carreteres del Consell Insular de Menorca i un altre per a les dels municipis.

Pel que fa a l’Impost de Turisme Sostenible, la presidenta Maite Salord ha subratllat durant la reunió que en el proper repartiment “s’han de fixar criteris objectius i garantir que els municipis hi participin”.

Finalment, l’alcalde des Castell ha sol·licitat que el Consell Insular de Menorca pugui liderar la sol·licitud de subvencions en l’àmbit europeu a la qual no es poden acollir de manera individual els municipis menors de 20.000 habitants.