El GOB seguirà gestionant el Parc Rubió i Tudurí

El regidor de Microciutat, Parcs i Jardins, Manolo Lora,i tècnics de l’Ajuntament, es van reunir ahir amb representants del GOB Menorca, amb l’objectiu de preparar la renovació del conveni per a la gestió del parc Rubió i Tudurí.

Entre les tasques que realitza el GOB hi ha els treballs de neteja i manteniment habituals del parc:

Sega i control de les herbes

Poda dels arbres un cop l’any

Reg en cas que sigui necessari, etc.

A més, el conveni inclou l’assessorament tècnic i l’elaboració de propostes pel que fa a la introducció de noves espècies, així com una vigilància sanitària vegetal, per tal de controlar les malalties i les plagues.

Una mostra de les espècies botàniques autòctones

El parc Rubió i Tudurí compta amb la presència de més de 140 espècies vegetals, i constitueix una de les mostres més representatives de la flora autòctona de Menorca. És per això que el parc s’ha consolidat com un referent per a les activitats educatives i de divulgació de caràcter ambiental.

En aquest sentit, ha estat fonamental la creació de l’Associació d’Amics i Amigues del Parc Rubió i Tudurí, que des de l’any 2004 es dedica a preservar aquest espai i a fomentar-ne l’ús.

Ubicat on la ciutat dóna pas a l’àrea industrial, i creat amb la voluntat d’homenatjar la memòria de l’arquitecte i paisatgista menorquí Nicolau Rubió i Tudurí, el parc amplia cada any la mostra botànica que alberga, a més de posar en pràctica tècniques de jardineria sostenible.