Gran expectació per a la segona Nit de Tributs

L’anomenat Nit de Tributs es torna a celebrar per segon any consecutiu a Alaior, malgrat enguany s’ha canviat la data i serà uns dies abans del Nadal. Així, el concert será demà divendres, 23 de desembre, a partir de les 23 hores al Poliesportiu Municipal. El dia i l’hora s’han escollit tenint en compte que al día següent, dissabte, molta gent no treballa i l’hora d’inici del concert, 23 hores, permet sopar abans en qualsevol dels bars i/o restaurants de la localitat.

Després d’omplir la sala Bikini de Barcelona i compartir escenari amb bandes com Abbey Road, Smoking Stones, Manel Fuentes & The Spring ‘s Team, o The Bon Scott Band, el grup Willy & The Poor Boys es consolida com la banda tribut a Creedence Clearwater Revival de referència.

A més, The Binigaus Band interpretarà temes propis i escenificarà un espectacular xou d’Elvis & Queen també a la Nit de Tributs Menorca 2016.

Les entrades ja estan a la venda des de dia 1 de desembre als bars Escacs i Géminis d’Alaior, Es Gurugú des Mercadal, a les oficines de Viatges Magón de tota l’Illa, a la seva pàgina web www.viatgesmagon.com i a taquilla abans del concert. L’organització de l’esdeveniment recomana comprar-les amb antelació ja que en queden molt poques de disponibles.