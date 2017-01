… I la roda del hàmster segueix girant

Quan en política es vol dilatar la presa d’una decisió no hi ha res millor que crear una comissió d’estudi, així no es té que posar data per la resposta.

El passat dia 23 de desembre el govern de Catalunya va convocar una cimera entre govern, partits i entitats ciutadanes per, una vegada més, tornar a parlar de com s’ha de arribar al referèndum d’independència, quan la decisió de referèndum si o si, semblava que ja tenia presa fins i tot data que com a màxim era setembre del 2017, de manera pactada o de forma unilateral tal com demana la CUP.

El gran resultat d’aquesta cimera va ser un canvi de nom del projecte sobiranista, que a passat de, Pacte Nacional pel Dret a Decidir a Pacte Nacional pel Referèndum saltant alguna pantalla enrere, ja que per atreure dintre del projecte als comuns d’Ada Colau, es torna a la casella de tornar a intentar parlar amb el govern espanyol per tal de transmetre la voluntat de celebrar el referèndum d’una manera acordada, cosa que ja es va fer, anar a parlar amb Madrid, acabant amb les urnes de cartó del N9 emparats amb una llei de consultes no vinculants, encara que es vengués com a referèndum, i que el govern d’Espanya ho judicalitzes com ha fet, creant una nova fornada de persones que encara que no siguin independentistes sí que estan per posar les urnes i que en aquest moment arriben al 85% de ciutadans de Catalunya.

Sobre aquest canvi de nom i d’estratègia, la diputada de la CUP Anna Gabriel, ja ha avisat que donarà tres mesos perquè s’intenti arribar a un acord amb el govern espanyol, encara que està segura de què no s’assolirà, i emplaça els comuns de Colau a què surtin de l’ambigüitat i recolzin un referèndum unilateral, això o tindrem noves eleccions. Dintre de l’escenari d’eleccions el millor posicionat, segons una enquesta feta a primers de desembre, és Esquerra Republicana que aconseguirien entre 48 i 50 diputats. Donat per segur que no es repetirà la fórmula de JuntsxSi, veuríem l’ensorrament del PDECat, antiga Convergència, que quedaria amb 17 diputats, havent perdut l’hegemonia que tenia a Catalunya que el va portar a tenir-ne 72 en el millor resultat, quan feien la política de “peix al cove” de Jordi Pujol, pactant amb PP o PSOE, o els 50 quan va aconseguir el 2012. Per altra banda la CUP perdria quasi la meitat de diputats, posant en evidencia que molta gent els va votar perquè tenien la referència de la cara amable d’en David Fernández i a l’hora de la veritat s’han trobat amb la cara més radical dels antisistema encapçalada per Anna Gabriel, malgrat que alguns varen votar a la CUP per precipitar el procés, d’altres les aventures cap a les accions unilaterals, i saltar-se la llei, no els acaben de convèncer. La rauxa i el seny catalans.

Pot ser aquest pas enrere, tornar a parlar d’un referèndum pactat, ve perquè el que deixa clar aquesta enquesta és que malgrat el 85% dels ciutadans de Catalunya estan d’acord que s’ha de fer un referèndum, altra cosa és el que votaran, es produeix un empat tècnic entre els que se senten independentistes (el 46%) davant el 51,6% que no, per tant sigui quin sigui el resultat és evident el trencament dintre de la societat catalana, encara que una dada molt sorprenent és, que dintre dels que votarien Si a la independència, solament un 18% creu que serà possible, ja que una gran majoria d’aquests votants opinen que el procés acabarà amb un acord entre el Govern Central i el català, aconseguint un autogovern més ampli i millor finançament. Molts catalans encara porten a l’ADN la política del “peix al cove” pujolista.

Des que va començar el procés, s’ha passat, de la revolució dels somriures cap a la independència, com deien a la Diada del 2014, al referèndum unilateral desobeint qualsevol llei espanyola, a tornar ara a intentar parlar amb Madrid per demanar permís. Mentre el hàmster va corrent dintre la roda sense moure’s de lloc.

Autor: Alfredo Benosa