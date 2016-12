Aquest congrés de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial és fruit de la col·laboració entre el Consell Insular de Menorca, la Universitat Complutense de Madrid i l’Institut Menorquí d’Estudis, i compta amb el suport de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears.

El conseller de Cultura i Educació, Miquel Àngel Maria, ha presentat avui el III Congrés de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial: Accions Integrals, que s’organitzarà a Menorca entre els dies 2 i 5 de maig de 2018. La proposta, fruit de la col·laboració entre el Consell Insular de Menorca, la Universitat Complutense de Madrid i l’Institut Menorquí d’Estudis, compta també amb el suport de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears.

El conseller ha destacat Menorca com a lloc de referència en patrimoni i ha assenyalat el doble objectiu d’aquest congrés; per una banda aconseguir que l’illa tengui ressò en l’àmbit internacional, i d’altra, l’aprenentatge de les bones pràctiques en gestió del patrimoni a càrrec dels menorquins. Miquel Àngel Maria i Josefina Salord, coordinadora científica de l’Institut Menorquí d’Estudis, s’han mostrat molt satisfets per la implicació de nou de l’IME en el congrés, que va celebrar les seves dues primeres edicions els anys 2012 i 2015. “Formar part d’aquest tercer congrés dóna sentit a tot un projecte molt ambiciós i l’IME hi ha de ser present per la seva trajectòria en matèria patrimonial”, ha dit Salord.

La catedràtica del Departament de Prehistòria de la Universidad Complutense de Madrid, Ángeles Querol, ha parlat de la consolidació d’una iniciativa que fins aleshores ha comptat amb una important repercussió en l’àmbit acadèmic. “No hi ha un altre lloc en el qual es pugui parlar amb tanta llibertat al voltant d’aquests temes, i Menorca ha demostrat el seu compromís en el treball del patrimoni cultural i sota l’objectiu que es converteixi en patrimoni de la Humanitat”, ha afirmat. L’especialista ha agraït la implicació d’autoritats i administracions a l’hora de tirar endavant aquesta tercera edició. Una iniciativa que “compta amb la participació de la població menorquina”.

Finalment, la professora del Departament de Prehistòria de la Universidad Complutense de Madrid, Alicia Castillo Mena, ha subratllat que el congrés va molt més enllà d’una proposta d’interès científic. “Cercam generar noves idees. Durant l’últim congrés ja vam aconseguir integrar de manera participativa a la comunitat local”, ha dit. En aquest sentit, i relacionat amb el subjecte del congrés que se centra en les Accions Integrals, Castillo ha avançat alguns dels temes que es tractaran el maig de 2018. “Posarem a l’abast de la nostra comunitat digital un total de 10 temes, per tal que sigui la gent qui decideixi les matèries a tractar”. Així i tot, la professora ha avançat temes que són de vital importància per a l’anàlisi i l’estudi com és l’economia, entesa des del seu vessant social; el medi ambient en relació amb el patrimoni cultural; o la imatge i la comunicació, entre d’altres.