Inici de l’elaboració del I Pla Menorca Jove

El conseller d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports, Miquel Company, ha presentat avui el procés d’elaboració del I Pla Menorca Jove que consta de dues fases, una primera que s’ha portat a terme durant aquest 2016 amb l’elaboració per part de l’OBSAM de la Diagnosi en matèria de Joventut de Menorca; i una segona -encarregada a l’empresa GESOES– que inclourà el desenvolupament d’un procés participatiu i la redacció del Pla.

Company ha explicat que el Pla Jove Menorca ja ha dut a terme una primera fase d’anàlisi de la realitat del jovent menorquí i que actualment s’està treballant per donar una passa més per a la millora de la qualitat i desenvolupament de les joves i els joves de l’illa.

L’objectiu principal del procés de participació i dinamització dels joves menorquins i les entitats implicades amb el sector juvenil, és traçar els processos a seguir i generar valor al Pla Jove Menorca, mitjançant un espai on els joves tindrà veu, puguin aportar idees, debatre, analitzar, i implicar-se en el seu futur, a partir de l’anàlisi actual de la situació juvenil de l’illa.

El Pla Jove Menorca està format per diferents fases

Primera fase, que consisteix en l’anàlisi de la situació actual del jovent:

Legislació aplicable a l’estratègia Europa 2020.

Estratègia joventut Espanya 2020

Anàlisi de legislació Balear i documentació aplicable a Menorca, per tenir una visió local de Joventut a Menorca però basada amb el que estableix la legislació.

Segona fase, inclou:

La posada en marxa d’un procés participatiu amb convocatòria de tots els agents implicats en joventut i principalment del jovent menorquí, articulada mitjançant diferents eines de participació com un portal web amb aquestes, visites a centres educatius, o la creació de 5 taules de treball amb temàtiques específiques, amb una taula transversal final on hi haurà la fusió de tot el procés participatiu.

L’elaboració d’Informe i DAFO de la realitat a Menorca amb necessitats en matèria de Joventut.

I, finalment, la redacció Pla Menorca Jove amb les accions basades amb les conclusions d’un procés llarg (Diagnosi OBSAM, Estudi global de Joventut segons directrius internacionals, nacionals i balears, Recollida de tota l’opinió Jove de Menorca) que marqui les polítiques de futur a l’illa de Menorca en joventut.

És fonamental per la qualitat del Pla Jove Menorca, la participació de tots els agents implicats: joves i agents implicats amb el sector juvenil. Per açò, des d’avui, 20 de desembre s’inicia el procés participatiu, i es convida totes les entitats però sobre tots els joves menorquins a participar-hi, perquè amb la seva participació s’enriquirà i agafarà valor el full de ruta a seguir per a millorar la qualitat del creixement i desenvolupament social del jovent.

Per propiciar, fomentar, sensibilitzar i animar a la participació dels joves i col·lectius implicats, es faran visites als centres educatius de l’illa, es contactarà amb les entitats relacionades amb el sector juvenil, se’n farà difusió per diferents vies, es posarà a disposició de tothom una web 2.0, així com una diversitat d’eines que permetran a qualsevol jove menorquí i menorquina, entre 14 i 35 anys, participar des de qualsevol indret.

La presentació ha comptat amb l’assistència de David Carreras, director de l’OBSAM; Cristina Fernández, coordinadora de l’estudi Diagnosi de l’OBSAM; i Pere Calafat, representant de l’empresa GESOES.

“És de vital importància comptar amb les dades de la realitat de l’illa perquè Menorca avanci, en aquest cas en matèria de joventut, per açò s’obre un procés participatiu”, ha assenyalat el conseller Company. En aquest sentit, es pot seguir tota la informació i participar en aquest procés a les xarxes socials amb el hashtag #menorcaesjove.

Qualsevol jove i/o agent implicat amb el jovent menorquí hi pot participar, sols ha de contactar amb menorcaesjove@cime.es i fer arribar una fitxa d’inscripció.