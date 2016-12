La pancarta del partit Barcelona-Espanyol

En el darrer partit Barcelona-Espanyol la grada d’animació del Camp Nou, va desplegar una pancarta que deia “RCD Espanyol, primer negoci xinés sense final feliç” que va ser retirada ràpidament per el que podia representar d’ofensa cap als xinesos establerts a Catalunya, que són molts.

Aquesta grada és polèmica entre altres coses perquè més de la meitat de les consignes/insults al contrari es fan en castellà, xocant frontalment amb els crits d’Independència que es fan cada partit al minut 17,14, que en el cas del darrer es varen endarrerir fins al 18,14, no sé si com a premonició, o pel gol que va marcar Suárez al minut disset, primer celebrem el gol que és el més immediat i segur, després ja anirem per la independència.

El fenomen de la immigració xinesa es va fent de manera silenciosa, varen començar fa bastants anys amb els restaurants xinesos, després varen venir els basars de tot a cent i en molt plàstic, però que la gent i compra. A Barcelona van seguir amb els magatzems de major situats entre la Baixa de Sant Pere i el carrer Trafalgar, magatzems de tèxtil de tota la vida que varen ser comprats per xinesos, ara la zona ha quedat morta, ja que s’ha traslladat als Polígons de Sant Adrià i Badalona a on també són majoria, després els bars de barri i ara equips de futbol de la lliga espanyola entre ells l’Espanyol.

Quan vaig a Barcelona ho veig al meu barri, Clot/Camp de l’Arpa, barri tranquil amb gent gran, a on a més dels restaurants xinesos i basars, cada vegada més bars van passant a mans xineses, d’una manera tranquil·la, sense canviar el nom del bar, segueix sent Ca la Lorena, Can Miquel, Gent del Barri, etc., no canvien quasi res, segueixen amb el mateix estil, els mateixos entrepans, cuina de menús econòmics de barri obrer, però quan entres al bar, ja no trobes a la Lorena ni en Miquel, trobes la xinesa que normalment et rep amb un somriure, al començament amb un mal castellà, que van millorant amb el temps, ja que tenen una capacitat d’adaptació sense adaptar-se, que és digne d’estudi, encara que els que tenen fills petits i van a escola aquest ja parlen en català.

Van avançant, sense fer-se notar, no creen problemes, no hi ha rebuig, tampoc s’integren massa, però tampoc volen imposar la seva cultura, pot ser, per això no tenen la mala premsa d’altres col·lectius d’immigrants, no són violents, no surten a les cròniques de successos, no ataquen la manera de viure occidental. Se’ls lliga a llegendes urbanes com que no se’n mor cap, o almenys no hi ha enterraments de xinesos, pot ser, i no siguem mal pensats, això succeeix perquè quasi tots els que han vingut són joves. Puc donar fe d’una làpida en nom xinès al cementiri del Poble Nou.

Dos dels trets diferencials dels catalans són, els canelons del dia de Sant Esteve, per aprofitar la carn d’olla que ha sobrat del dinar de Nadal, i les colles castelleres. Fins aquí també han arribat als xinesos, ja que a la Diada Castellera que es va fer a Tarragona el passat mes d’octubre i va participar una colla xinesa , els Xiquets de Hangzhou que varen aixecar un castell de nou amb folre, considerat de gamma alta, primer amb somriure complaent dels castellers autòctons que quan varen veure aquell castell carregat, se’l va torçar una mica aquell somriure, tant que a la jornada de l’endemà no varen poder participar els xinesos, ja que van al·legar que era una competició per les colles locals, al contrari de la del dia abans que era internacional i ja veurem si els tornen a convidar, ja que tots sabem que els xinesos quan es posen a copiar poden fer millor la còpia que l’original. Els Xiquets de Hangzhou és l’única colla castellera d’Àsia, creada per l’empresari tèxtil xinès Qian Anhua, que ho va veure amb un viatge a Catalunya l’any 2009 i va decidir importar-ho a la seva colònia tèxtil com activitat pels seus treballadors. Ara aixequen castells de gamma alta per passar l’estona.

Autor: Alfredo Benosa