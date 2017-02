L’Ajuntament des Migjorn busca voluntaris

PER QUÈ SER VOLUNTARI/A MUNICIPAL?

Tens temps i ganes d’ajudar el teu municipi i la seva gent? Fes-te voluntari!

El voluntariat municipal ofereix l’oportunitat de participar activament en els projectes de millora des Migjorn Gran i proporciona la satisfacció personal de contribuir al benestar de la comunitat.

QUINES FEINES POTS FER COM A VOLUNTARI/A?

Cada persona pot participar en el voluntariat que més li agradi de les cinc àrees d’actuació que s’han previst: voluntariat social, ambiental, cultural/educatiu, esportiu, i recuperació-rehabilitació de Binicodrell. Les feines concretes seran acordades amb el responsable de cada àrea en funció de la disponibilitat de temps de cada persona i dels projectes engegats.

ON ET POTS INFORMAR?

Et pots posar en contacte amb la Regidora de Participació Ciutadana, Ana Britt Sánchez Tuomala al mail asanchez@ajmigjorngran.org o demanant cita per ella a l’ajuntament.

COM ET POTS INSCRIURE?

Emplenant el full d’inscripció d’aquest mateix full informatiu i entregant-lo a les oficines de l’Ajuntament o bé, l’escanejau i l’enviau per mail a: asanchez@ajmigjorngran.org

És important que indiqueu en quina o quines àrees voleu col·laborar, la disponibilitat i la manera de posar-nos en contacte amb tu.

TIPUS DE VOLUNTARIAT:

VOLUNTARIAT SOCIAL

Consisteix a: Fer visites a persones majors i/o malaltes. Acompanyar a passejar. Fer companyia, llegir o jugar a cartes amb persones majors. Ajudar a fer canvis a persones allitades. Fer enviats a persones que no es poden valer per si mateixes.

VOLUNTARIAT AMBIENTAL

Consisteix a: Netejar camins rurals i àrees naturals. Fer feines de recuperació de l’entorn. Col·laborar en iniciatives de la regidoria de Medi Ambient i en campanyes de sensibilització ambiental. Participar en campanyes de recollida selectiva…

VOLUNTARIAT ESPORTIU

Consisteix a: Col·laborar en l’organització d’esdeveniments esportius al nostre municipi i en la seva difusió.

VOLUNTARIAT CULTURAL/EDUCATIU

Consisteix a: Ajudar en qualsevol tipus d’esdeveniment cultural que es faci al poble (muntar/desmuntar exposicions, atendre conferenciants, repartir informació, etc). Fer intercanvis de coneixements o habilitats. Conversar amb les persones que vulguin aprendre algun idioma. Col·laborar en l’organització de festes (Sant Cristòfol, Sant Cristòfol des Sant, Gran Migjornale, Migjorn Plan, etc)

VOLUNTARIAT BINICODRELL DE DARRERE

Com ja sabeu l’Ajuntament ha adquirit el casat de Binicodrell de Darrere i està realitzant obres de consolidació de l’edifici. Volem anar rehabilitant i recuperant poc a poc per a que sigui un edifici emblemàtic del poble amb l’ajuda i col·laboració de voluntaris com tu.

