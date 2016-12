Lliurament dels premis Concurs de Mostradors d’Alaior

El jurat del Concurs de mostradors i decoració general d’establiments amb motiu de les festes de Nadal 2016-2017 ha escollit els guanyadors de l’edició d’enguany. Convé assenyalar que tots els participants s’han inscrit pel concurs de mostradors.

El primer premi és per Vistaoptica Alaior (per la gran laboriositat i per encaixar el seu producte amb el tema del concurs), el segon per Instalaciones Martín Miró S.L. (perquè conta una història i per ser guàrdia de la vida comercial d’Alaior), i el tercer per Sistemes Informàtics Mercadal (per la seva composició).

Aquest comerços han obtingut un premi en metàl·lic de 200, 100 i 50 euros respectivament.

El jurat ha otorgat un diploma de participació a Jugueteria Xauxa, Botigues Tony CB, Óptica Alaior, Gomila Calçats, Centre d’Estètica Janet, Es Poriol, Íntim, Ameller Enrich S.L., Can Dineru i Floristeria s’Estel.

El tribunal ha estat presidit per el regidor de Festes, Rafel Quintana, dos representants polítics que han actuat de vocals, el president d’ASCOME, Vicente Cajuso, l’arquitecte Domingo Enrich, Antoni Rotger i Natàlia Vinent. S’han escollit els tres mostradors guanyadors després de la visita a tots els establiments inscrits.

El lliurament dels premis va tenir lloc ahir a les 14 hores al Saló de Plens de l’Ajuntament, en el transcurs d’un acte amb l’assistència dels comerciants i del regidor de Festes, Rafael Quintana.

El resultat del concurs s’ha publicat a la seu electrònica (alaior.sedelectronica.es) i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Alaior.