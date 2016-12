Maó recupera el boscarró de davant els instituts

Aquest matí, ha tingut lloc la presentació de les feines de recuperació del boscarró de davant dels instituts Cap de Llevant i Pasqual Calbó i Caldés, que s’ha netejat i condicionat amb l’objectiu de poder-lo usar amb finalitats pedagògiques. L’acte ha comptat amb la presència de l’alcaldessa Conxa Juanola i del regidor de Microciutat, Parcs i Jardins, Manolo Lora, així com de nombrosos alumnes i professors dels dos centres educatius.

El regidor de Microciutat, Parcs i Jardins, Manolo Lora, ha explicat que les tasques de neteja i rehabilitació d’aquest espai natural responen a una demanda del professorat dels dos centres educatius.

Manolo Lora ha assenyalat que la recuperació del boscarró és una demanda dels dos instituts, que volen emprar l’espai per fer classes de medi ambient i d’altres activitats, i ha afegit que les tasques de neteja les han dut a terme els participants en el programa Socarrell, un projecte per a la millora de l’ocupabilitat de les persones de més edat, gestionat per l’Ajuntament i que compta amb el finançament del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i del Fons Social Europeu (FSE). Lora també ha anunciat que ara es prosseguiran les actuacions a l’espai, amb l’objectiu de millorar-ne els accessos.

Per la seva banda, Rodrigo Pérez, professor i membre de la Comissió Mediambiental de l’IES Cap de Llevant, ha subratllat que “l’objectiu de rehabilitar aquest espai és bàsicament educatiu”, i ha expressat la satisfacció del professorat per poder emprar un espai que estava degradat, amb l’objectiu que els alumnes aprenguin a utilitzar-lo amb respecte. Pérez també ha explicat que es va demanar a l’Ajuntament la instal·lació de taules, per tal de poder fer-hi feina, com tutories o classes de biologia.