Nou Espai de Ciutadania de l’Ajuntament de Ciutadella

L’Ajuntament ha organitzat per a dijous, 9 de febrer, a les 19.30 hores, un nou Espai de Ciutadania a la Casa de Cultura. La trobada servirà per explicar directament a la ciutadania del municipi com s’han fet els pressupostos municipals del 2017, quins projectes nous es faran durant aquest any, quins objectius té l’equip de govern i també per respondre els dubtes i les consultes que hi pugui haver sobre els pressupostos i la gestió municipal.

L’acte és una oportunitat per conèixer com funciona l’Ajuntament per dins, i per obrir un diàleg directe entre l’administració i la ciutadania, atès que els membres de l’equip de govern en faran la presentació.

Els Espais de Ciutadania que impulsa l’equip de govern tenen com a objectiu posar a l’abast de tothom la informació necessària per conèixer la gestió pública, fomentar una major democràcia i transparència, i crear una ciutadania activa i implicada a millorar la nostra ciutat.

Recordau també que teniu disponible al web tota la informació relativa als pressupostos municipals.