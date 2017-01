Nou sistema d’òrgans col·legiats a Alaior

L’Ajuntament d’Alaior ha fet una passa més en la seva aposta per la transparència amb la posada en funcionament d’un mòdul d’òrgans col·legiats dins la seva plataforma de gestió d’expedients digitals que entrarà en funcionament aquest any 2017. Aquesta eina permet que tant els regidors de govern com de l’oposició puguin veure tots els expedients que van a les comissions o als plenaris municipals de forma completa i digital.

Cal recordar que la revisió dels expedients que van a ple fins aquest moment es feia de forma física i presencial al mateix Ajuntament, a partir d’ara l’accés a tota la documentació de l’expedient es farà totalment digital a través de la plataforma Gestiona de l’empresa Es Publico, Alaior serà el primer municipi en tota Menorca on es podrà fer aquest tràmit electrònicament des de casa, l’eina també permet realitzar mocions i preguntes als diferents òrgans de l’Ajuntament, sense la necessitat d’acudir presencialment a l’Ajuntament.

Aquesta és una passa més en matèria de transparència que posa al municipi com exemple a seguir, ja que el passat any també es va posar en marxa una aplicació perquè els membres de l’oposició puguin accedir al minut als registres d’entrada i sortida de l’Ajuntament i des de casa seva, a part, del nou portal de transparència que van estrenar a principis d’any 2016 i que el dia d’avui suma més de 1.000 documents, i és un dels més amplis i complets de Menorca.

L’Ajuntament d’Alaior és pioner a Menorca en l’àmbit de l’administració electrònica, ja que fa diversos anys que treballa en aquest sentit mitjançant expedients informàtics, oblidant els munts de paper que es generen en qualsevol administració pública per aconseguir una major rapidesa, seguretat i transparència. Una de les novetats que també ha posat en marxa l’Ajuntament és les vídeo-actes pels plens municipals, aquesta nova eina permet gestionar la publicació de les sessions municipals i les actes en format digital i amb plena validesa legal.

L’aposta de l’Equip de Govern per l’administració digital té com a objectiu que l’Ajuntament sigui una administració totalment transparent, a més de rapida i segura pels usuaris, per tant també s’ha previst invertir en equips i programes informàtics. Perseguim que qualsevol persona encara que no es trobi al municipi es pugui connectar a la seu electrònica i iniciar un procediment que es realitzarà íntegrament de forma digital i a més no generarà cap paper. Prova d’això és que actualment ja tenim més d’un milió de documents digitals i s’han tramitat més de 15 mil expedients de forma totalment digital.

A més, s’ha de destacar en aquest àmbit que el nombre de tràmits que s’han realitzat en l’últim any per via telemàtica s’han duplicat, de manera que el 2015 l’Ajuntament va registrar 7.173 instàncies, de les quals 619 van ser digitals, i, en canvi, l’any passat es van formalitzar un total de 7.166 tràmits, 1.318 dels quals van ser electrònics. L’Ajuntament d’Alaior creu que aquest any les xifres es podrien triplicar.