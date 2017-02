Nova pista de petanca a la Sínia des Cuc

Aquest matí, ha tingut lloc l’acte de presentació de la nova pista de petanca que s’ha inaugurat recentment a la Sínia des Cuc. A la presentació hi ha assistit el regidor d’Atenció Comunitària, Biel Pons, i el regidor de Microciutat, Parcs i Jardins, Manolo Lora, així com Conse Cachot, Jesús Cuesta i Teodoro Gelabert, en representació de l’associació ASPEMA (Centre Persones Majors de Maó). Biel Pons ha explicat que “amb la construcció de la pista de petanca hem volgut donar sortida a un espai que estava desaprofitat i, per altra banda, respondre a la demanda d’ASPEMA, que demanaven un espai per poder practicar aquest esport”.

El nou equipament respon a una petició d’ASPEMA, que demanava un espai on poder practicar aquest esport.

Jardinet d’oci de la Sínia des Cuc

La nova pista de petanca s’emmarca en el projecte de recuperació de la Sínia des Cuc, un espai al centre de la ciutat que es trobava degradat. En aquest sentit, el passat mes de juny van finalitzar les obres d’un nou jardinet d’oci per a l´esbarjo dels veïns i veïnes de la zona, en el qual es van instal·lar bancs i diversos elements de gerontogimnàstica.

A més, al costat d’aquest espai s’està duent a terme la recuperació de la Sínia de la Plana, un conjunt de gran valor històric, que s’està restaurant gràcies a la participació d’un grup de voluntaris, en el marc d’un projecte de recuperació del patrimoni etnogràfic impulsat per l’Ajuntament.