Oberta la participació al Pla d’Ocupació de Menorca

El Consell ha obert un procés de participació social per a l’elaboració del nou Pla d’Ocupació de Menorca. L’objectiu és que tota la societat menorquina pugui intervenir en el disseny de les futures polítiques d’ocupació que es duran a terme fins a l’any 2020.

El conseller d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esport, Miquel Company, ha destacat que des de la institució insular “posam en marxa el procés de participació per al Pla d’Ocupació de Menorca perquè per a nosaltres és vital donar l’oportunitat que la veu dels ciutadans i ciutadanes de l’illa s’escolti i es tingui en compte a l’hora de dissenyar les polítiques que hem de fer realitat com a tasca prioritària del Consell”.

Aquest període de participació arrenca amb una enquesta ciutadana en línia, que romandrà oberta durant els mesos de febrer i març, i té la finalitat de conèixer de primera mà la situació laboral que està vivint la societat menorquina per tal d’obtenir una radiografia aproximada de la realitat actual en matèria d’ocupació i sobre la qual establir les bases d’aquest nou pla.

“Apostem per impulsar les polítiques actives d’ocupació tal com hem demostrat des que vam començar a gestionar la conselleria d’Ocupació, però per fer-ho amb adequació i realisme era necessària la participació ciutadana”, ha afegit el conseller Company.

Juntament amb l’enquesta ciutadana, s’executaran un conjunt d’eines de participació, com són meses tècniques de treball, entrevistes personalitzades o qüestionaris per a empreses, en les quals es tractaran diversos aspectes com l’ocupabilitat, la qualitat en el treball, la formació o la conciliació laboral i familiar. D’aquesta manera, es podran identificar i recollir les preocupacions, necessitats, interessos, expectatives, propostes i suggeriments en relació a l’àmbit laboral dels menorquins.

Aquest procés participatiu permetrà a més a més aglutinar els diferents punts de vista de les parts implicades, com són les entitats empresarials, sindicats, treballadors, persones aturades i la població en general. Així com impulsar el consens en la definició del conjunt d’actuacions que donaran forma al Pla d’Ocupació.

En definitiva, des de la institució insular es vetllarà perquè les persones que fins ara eren beneficiàries passives de les polítiques d’ocupació passin a ser socis actius i conductors del seu desenvolupament, de manera que elles mateixes plantegin i participin en les possibles solucions a les seves necessitats.