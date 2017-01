Patrimoni i gastronomia els reclams de Balears a FITUR

La Fundació Foment del Turisme de Menorca estarà present del 18 al 22 de gener a FITUR, la fira turística més important d’Espanya i una de les més influents del calendari internacional. Com en edicions anteriors, disposarà d’un espai propi en el renovat estand de les Illes Balears, si bé en aquesta ocasió la superfície de la qual disposarà serà més gran.

A més, una taula de 2,5 metres d’alçada, que recrearà l’element central dels recintes de taula de la cultura talaiòtica menorquina, ocuparà la centralitat de l’estand balear. Amb aquesta iniciativa, l’Agència de Turisme de Balears, en col·laboració amb la fundació, pretén donar visibilitat al patrimoni arqueològic de Balears i, concretament, a la candidatura de Menorca a Patrimoni Mundial.

La cultura lligada a l’arqueologia i el patrimoni compartirà protagonisme amb la naturalesa i la gastronomia en l’edició actual de FITUR. De fet, una de les activitats centrals de les programades a l’estand balear serà la demostració gastronòmica i tast de salsa maonesa que organitzen la fundació i l’associació Fra Roger.

Cultura, gastronomia, i també natura, s’esgrimiran com a principals actius per combatre l’estacionalitat turística. Una finalitat que també persegueixen ASHOME i PIME-Menorca amb l’edició de material promocional per reforçar l’atractiu de l’illa més enllà de l’estiu.

L’acte començarà amb una intervenció de Pep Pelfort, director del Centre d’Estudis Gastronòmics de Menorca, sobre l’origen menorquí de la salsa maonesa. Després, el xef Dani Mora, del restaurant Sa Pedrera des Pujol, elaborarà una salsa maonesa bàsica amb morter i també farà algunes variants amb diversos productes de Menorca, com ara tàperes, safrà, formatge i mel.

Combatre l’estacionalitat

A FITUR viatjaran la presidenta del Consell i de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, Maite Salord, i el director insular de Promoció Turística, Isaac Olives, a més de tècnics de la fundació. Entre les diferents reunions programades, destaquen les que mantindran amb companyies aèries i operadors turístics, així com també amb els responsables de les principals oficines espanyoles de turisme i d’agències online.

“Des de la fundació estem fent feina de manera coordinada amb el sector privat per aconseguir millorar el posicionament de Menorca en els principals mercats europeus amb l’objectiu, no només de mantenir el volum d’arribades, sinó de créixer en els mesos de primavera i tardor, una tendència que ja ha sigut perceptible aquest any”, ha explicat la presidenta Maite Salord.

La temporada 2016 ha confirmat un el creixent dinamisme dels mesos d’abril i maig i també de setembre i octubre, amb un increment interanual de passatgers de l’11%, diferència que arriba al 31% si ens remuntem cinc anys enrere. Són xifres significatives si tenim en compte que el creixement de turistes s’ha situat en un 9,3% de 2015 a 2016 i en un 22,8% de 2012 a 2016.

“En aquests moments un 37,2% dels turistes arriba fora de la temporada alta, una xifra que ha crescut 1,2 punts en només un any. La idea amb la qual treballem és consolidar una relació de 60% – 40% amb vistes a assolir en un futur una relació òptima de 55% – 45%”, ha afegit Salord.

Per reforçar la promoció que es fa des de la fundació per situar l’illa com una destinació atractiva en els mesos freds, l’Associació Hotelera de Menorca (ASHOME) i PIME-Menorca han editat dues revistes: ‘Menorca en invierno. Sí, estamos abiertos’ i ‘De Menorca’. La primera per informar de l’oferta d’allotjament existent a l’illa tot l’any i la segona amb una relació de l’activitat empresarial relacionada amb la indústria turística i disponible els dotze mesos de l’any. El nou material promocional es presentarà el 19 de gener, coincidint amb la celebració del Dia de Balears a FITUR.