Picornell nou president del Parlament Balear

El primer punt de l’ordre del dia del plenari ha consistit en l’elecció del president o presidenta del Parlament de les Illes Balears, atès l’acord adoptat per la Mesa en sessió del dia 25 de gener de 2016 de declarar vacant el càrrec en aplicació de l’article 39.c) del Reglament del PIB.

Prèviament els portaveus dels grups parlamentaris Popular, Margalida Prohens, i Podem-Illes Balears, Laura Camargo, han manifestat a la Mesa la proposta d’una candidata i d’un candidat per aquesta elecció: Núria Riera, per part del Grup Popular, i Baltasar Picornell, per part del Grup Podem-Illes Balears.

Per tal de procedir a l’elecció els diputats i les diputades han escrit un sol nom a les paperetes i la secretària primera els ha començat a cridar per odre alfabètic perquè dipositassin la papereta a l’urna.

Acabada la votació, s’ha procedit a fer el recompte de vots, havent obtingut 34 vots el diputat Baltasar Picornell, front els 20 vots de la diputada Núria Riera. 5 vots dels 59 emesos han estat en blanc.

En conseqüència, atès que se n’ha obtingut el vot de la majoria absoluta dels membres de la cambra en primera votació, ha quedat proclamat president del Parlament de les Illes Balears, Baltasar Picornell i Lladó (Felanitx 1977), del Grup Parlamentari Podem-Illes Balears, qui ha ocupat el seu lloc a la Mesa.

Tot seguit el nou president s’ha adreçat als membres de la cambra, del Govern i públic assistent (podeu llegir el discurs al document adjunt) i, tot seguit, ha procedit a dirigir el debat dels punts restants de l’ordre del dia de la sessió plenària.