La piscina municipal de Maó reobre les portes després de les importants obres de millora que s’hi han dut a terme, la instal·lació tornarà a acollir les seves activitats habituals a partir de avui, dia 1 de febrer.

Després de les obres de millora que s’hi han dut a terme els darrers mesos, que han comportat una renovació important de les instal·lacions, la piscina municipal tornarà a acollir les seves activitats habituals a partir de avui, dia 1 de febrer.

Entre les actuacions que s’hi han realitzat destaca la reducció de la profunditat, que passa de 2,3 a 1,8 metres, fet que permetrà estalviar una important quantitat d’aigua, així com reduir els costos de manteniment. Per altra banda, s’ha substituït el sistema de desinfecció de l’aigua per un de més ecològic i saludable per als usuaris. En concret, s’ha instal·lat un sistema d’electròlisi salina (desinfecció de l’aigua amb sal comuna), més respectuós amb les persones i que suposarà una millora de la qualitat de l’aigua.

A més, s’ha renovat totalment la coberta de l’edifici, que estava molt deteriorada, i s’han canviat els vidres dels finestrals, amb l’objectiu de millorar l’aïllament tèrmic de la instal·lació i aconseguir un important estalvi energètic.