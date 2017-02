Revisió del pla de residus no perillosos de Menorca

El dimecres, 15 de febrer, s’ha formalitzat la signatura del contracte entre el Consell Insular de Menorca i l’empresa Datambient Assessors SL pels treballs de revisió del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus No Perillosos de Menorca. El contracte apuja un import de 22.500,00 euros i té un termini d’execució de vuit mesos.

La contractació d’aquests treballs s’emmarca en la competència que el Consell Insular de Menorca té en matèria d’ordenació del territori, d’acord amb l’article 70.13 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i de la Llei 2/2001, d’atribució de competències als Consells Insulars; en particular, en la competència per a l’elaboració i aprovació dels instruments d’ordenació, com el PDS de residus no perillosos, en l’àmbit territorial de l’illa de Menorca.

El vigent Pla director es va aprovar definitivament l’any 2006, amb posteriors modificacions l’any 2007 i 2012, però l’evolució del marc normatiu europeu i estatal en matèria de residus, així com els canvis de la situació de l’illa, motiven la revisió i actualització de l’esmentat Pla. De fet, la Llei 22/2011 de residus contempla en el seu article 14 que els plans i programes de gestió de residus s’avaluaran i revisaran, al manco, cada sis anys.

El Consell Insular de Menorca ha contractat a l’empresa Datambient Assessors,SL pel desenvolupament dels treballs.

Les feines que portarà a terme l’empresa consultora s’estructuraran en dues fases: una primera fase d’anàlisi de la situació actual i diagnosi i una segona fase de redacció del pla i assistència tècnica tant durant el procés d’aprovació inicial com d’aprovació definitiva del mateix.

Així mateix, els treballs de revisió s’acompanyaran d’un procés participatiu que s’estructurarà en tres eixos: