El Pla d’usos del Llatzeret inclou un hotel

La presidenta Maite Salord ha presentat avui el Pla d’usos i l’estudi de viabilitat de les instal·lacions del Llatzeret, un compromís adquirit fa just un any per l’actual equip de govern un cop constituït (el 10 de desembre de 2015) el Grup de Treball del Llatzeret.

“Aquest Pla d’Usos emfatitza les propostes sortides d’aquesta comissió de feina. Aquest és un tema prioritari per a l’equip de govern. Som molt conscients del seu potencial i el seu valor, per la qual cosa volem que arribi a ser un lloc de referència de la nostra illa. El Pla d’Usos és fruit del consens i diàleg entre tots els agents implicats. Cal recordar que a més hem treballat en l’Escola de Salut Pública -que enguany ha duplicat el nombre d’assistents-; així com l’èxit de participació de les visites guiades, entre d’altres”, ha dit la presidenta. També s’apuntalaran dues torres que estan en mal estat per tal de rehabilitar-les de cara a l’any que ve.

L’empresa redactora del Pla d’Usos és Mediterranium, un pla que -com a proposta inicial- té un cost aproximat de 16.422.600 euros. El seu representant Antoni Nicolau, ha explicat que aquest Pla d’usos proposa un centre d’interpretació i una botiga de 477 m2; així com una residència per a estudiants i espais destinats a la investigació i la formació. En conjunt les propostes que formula el Pla estan relacionades amb l’art, la cultura, la recerca, el turisme o l’hostatgeria, entre d’altres. Així també es projecta la possibilitat d’un hotel, mitjançant una concessió, amb una inversió de 3,5 milions d’euros. Aquest hotel disposaria d’una zona exclusiva amb piscina i zones exteriors de jardí i restaurant.

Pel que fa a les instal·lacions i serveis comuns, cal assenyalar un restaurant i cafeteria, una zona d’horts i fruiters, espais de lloguer per a la celebració d’esdeveniments, etcètera. El director insular de Promoció Turística, Isaac Olives, ha subratllat que la idea és que el Llatzeret tingui activitat durant tot l’any.

Nicolau ha manifestat que en matèria de formació destaca la consolidació de l’Escola de Salut Pública i la celebració de jornades, per exemple, d’arquitectura i sostenibilitat. El desenvolupament d’aquest Pla passaria per la creació d’un consorci entre el Consell Insular de Menorca, el Govern de les Illes Balears, el Govern central, la Universitat de les Illes Balears i els ajuntaments des Castell i Maó.

El document (que pots descarregar aquí), presentat avui matí al grup de treball, ha obtingut una resposta molt positiva per part de tots els agents implicats. El projecte, ha subratllat la presidenta, “anirà molt més enllà d’aquest mandat”. El Pla d’usos i l’estudi de viabilitat de les instal·lacions del Llatzeret aposta per convertir aquest bé d’interès cultural en un lloc de referència per a tot Menorca.