Pons Vila defiende el descuento de residente

La senadora por Menorca, Juana Francis Pons Vila, ha hecho hoy balance del último periodo de sesiones donde ha explicado que este año habrá novedades en materia de transporte aéreo; y es que será en 2017 cuando la Unión Europea informe sobre la viabilidad de poner en marcha la tarifa plana entre islas.

No obstante, Pons Vila ha recordado que siempre ha defendido el mantenimiento del descuento de residente por tratarse de una discriminación en positivo que beneficia directamente a todos los menorquines, y que tiene en cuenta la doble insularidad que padece Menorca. Una propuesta que contempla el acuerdo de gobernabilidad de Mariano Rajoy, a petición de Coalición Canaria, y que la senadora considera que debería hacerse extensiva a las Islas Baleares, Ceuta y Melilla.

“Esta legislatura será el momento de saber si la tarifa plana es viable o no, siempre he defendido que Bruselas es quien tiene la última palabra al respecto, pero que yo me inclinaba más por un aumento del descuento de residente para trayectos desde islas menores a mayores”, ha dicho Pons Vila.

En ese sentido, ha manifestado que es impensable pensar que Canarias pueda conseguir una mejora como esta, y Baleares se quede fuera, “nuestro trabajo será luchar para que cualquier mejora que se pueda producir en este sentido también sea para Baleares, sería una mejora muy importante para Menorca porque los menorquines necesitamos una discriminación positiva que es el descuento de residente, siempre lo he defendido cuando estaba al 50%, y nos costó mucho defenderlo, y evidentemente, si se puede aumentar, sería muy buena noticia porque no podemos perder ninguna posibilidad”.

Pons Vila ha hablado también de los proyectos de prospecciones petrolíferas archivados hasta el momento, quien ha asegurado que “esta amenaza se está acabando, nunca ha estado encima de la mesa pero, evidentemente, los expedientes administrativos siempre se han tramitado de manera que han dado lugar a que no se pudieran llevar adelante, y ahora hay un nuevo expediente a punto de archivarse porque ha transcurrido el plazo y no se ha presentado la documentación”.

La senadora menorquina ha defendido que si los expedientes se archivan es por trámites administrativos no porque Alianza Mar Blava le diga al Gobierno que archive el expediente. “Entiendo que todo el mundo debe justificar su trabajo, en este caso, las subvenciones que Alianza Mar Blava recibe de las administraciones de las Islas Baleares, pero sinceramente, el trabajo que hace el Ministerio de Medio Ambiente, lo hacen los técnicos porque lo tienen que hacer y porque es lo que dice la legislación vigente”.

Por último, Pons Vila ha destacado que esta será la legislatura de la lucha contra el cambio climático, y entre los compromisos de España, ya se encuentra la ratificación del Acuerdo de París, que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, durante una sesión en la que intervino la senadora menorquina como portavoz de Medio Ambiente y Cambio Climático del Partido Popular en la Cámara Alta. Ha destacado que el Gobierno de Mariano Rajoy está elaborando una Ley contra el Cambio Climático que espera que cuente con el mismo apoyo parlamentario.

Cabe destacar que la senadora por Menorca ha presentado un total de 12 preguntas con respuesta escrita, ha intervenido en 3 mociones en comisión de Medio Ambiente, 1 moción ante el pleno, y 1 pregunta oral a la Ministra de Medio Ambiente.