El PP diu una cosa i després fa la contrària

La nova mostra són les paraules de la senadora per Menorca, Juana Francis Pons Vila, la qual es postula contrària a la tarifa màxima de 30€

Ja no és cap novetat.

El Partit Popular, de nou, mostra la seva incoherència en les actuacions polítiques i exhibeix, alhora, el seu discurs enganyós en contra de les necessitats de la població illenca, més en concret dels menorquins. L’exponent darrer d’aquests fets són les paraules i el posicionament de la senadora per Menorca Juana Francis Pons Vila, (PP). La representant a la Cambra Alta de Madrid s’ha postulat en contra de la Tarifa Màxima Universal de 30 euros. Una reivindicació històrica sobre la millora i necessitat que té la societat menorquina i que ve reclamant des de fa molts anys. Tanmateix, ara és el PP, a través de la senadora Pons Vila, que romp el consens polític i social aconseguit.

Unanimitat al Parlament

Cal recordar els darrers tràmits i el que va votar al PP. El passat 15 de novembre del 2016 el Parlament de les Illes Balears va aprovar una Proposició de Llei, impulsada per Més per Menorca i presentada pels grups parlamentaris signants dels Acords pel Canvi, per a la

modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de Règim Especial de les Illes Balears, (REB), en què es demana que substituir l’actual sistema de descompte de resident pel sistema de tarifa màxima universal de 30 euros, en els vols entre illes. La proposta va ser aprovada amb el suport de tots els grups polítics del Parlament de les Illes Balears, o sigui, per unanimitat i amb el vot favorable del PP. Aquesta Proposició de Llei balear ha de debatre’s, ara, a les Corts Espanyoles, la iniciativa de la qual va ser admesa a tràmit per la Mesa del Congrés dels Diputats, tal i com ho va comunicar la seva presidenta, Ana María Pastor, el passat 13 de desembre. És aquest un assoliment històric per fer possible el

reconeixement jurídic i normatiu per part de les Corts Espanyoles al transport aeri de les Illes.

Doncs ara, quan s’havia iniciat la tasca de contactes amb les diverses forces polítiques estatals per empènyer l’acord al Congrés dels Diputats, surt la senadora menorquina del PP per rompre la voluntat unànime del Parlament balear i manifestar-se en contra del que també s’havia expressat a favor el PP-Menorca i el PP-Balears, o sigui, la formació política que la va presentar com a senadora. El cinisme de Pons Vila al·legant que la tarifa màxima universal de 30 euros “és una subvenció per als turistes i no per als residents”, és d’una desconsideració total als ciutadans de Menorca i a la feina feta des de les institucions, les entitats i la societat civil a favor d’aquest raonable i assequible cost en els vols entre les nostres illes. Ens cal repetir-ho: la tarifa màxima universal no és un privilegi, és una necessitat per fer justícia al transport aeri d’una comunitat discontínua.

El que proposa la senadora, d’augmentar fins a un 75% el descompte de resident, és una mesura que no acaba de funcionar, vistes les experiències viscudes durant els darrers anys, (descomptes del 10%, 25% 50%…) perquè no determina un preu concret per a l’usuari sinó la reducció o descompte a un cost de bitllet que fixen les companyies. Al descompte del 50% darrer els preus dels vols han augmentat, per la qual cosa el descompte no garanteix un cost estable al resident, sinó que va en funció de l’interès de la companyia. A més, el bitllet s’encareix considerablement per al no-resident, un fet que també vol considerar la modificació del REB perquè defineix la tarifa com màxima de 30 euros i universal.

Les paraules de Juana Francis Pons Vila no són altra cosa que una gran decepció per als menorquins i un cop desmoralitzador a un procés que ha arribat al tram final del Congrés per fer-se realitat. Esperem que la seva formació, el PP, la faci rectificar i mantengui la coherència i el seny que ha expressat últimament sobre aquest afer tant davant la societat illenca, com davant el Parlament.

Autor: Més per Menorca