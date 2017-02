Presentació IV Cursa de la Dona

La IV Cursa de la Dona, que tindrà lloc el pròxim 5 de març a Maó, en el marc de la celebració del Dia Internacional de les Dones. L’acte de presentació ha comptat amb la presència del regidor d’Igualtat, Biel Pons, de Joana Torres i Loli Ametller, de l’associació Aspanob, i de Cristina Fernández, de l’associació Alba.

La cursa començarà a les 10 hores i el punt de sortida serà el parc Rochina. Els participants podran triar entre dos recorreguts, un de 2,6 km i un altre de 7,8 km. El preu de la inscripció és de 5 euros per als adults i de 3 euros per als infants, i es pot realitzar a través de la pàgina web d’Elitechip, o una hora abans al mateix lloc d’inici de la cursa.

La cursa tindrà caràcter solidari, i la recaptació anirà a benefici l’Associació de dones afectades de càncer de mama (Alba) i de l’Associació de pares de nins amb càncer de Balears (Aspanob).

Biel Pons ha explicat que “la Cursa de la Dona s’inclou dins el marc de celebració del Dia Internacional de la Dona, i tot el mes de març el dedicarem a la igualtat”, i ha afegit que l’objectiu d’aquesta commemoració serà “mostrar totes les facetes de la dona com a persona: la dona esportista, la dona a la literatura, la dona política…, per tal de sensibilitzar amb el tema de la igualtat i la feina que cal fer encara per arribar a un punt en què home i dona siguin iguals”.

Per la seva banda, Joana Torres, de l’associació Aspanob, ha agraït la feina de l’Ajuntament de Maó i el suport de l’associació Alba, i ha assenyalat que “per nosaltres, com a famílies afectades, és molt important aquesta cursa, perquè la participació en l’àmbit familiar ens dóna força per seguir endavant”.

Finalment, Cristina Fernández, de l’associació Alba, també ha agraït a l’Ajuntament l’organització de la cursa, i ha recalcat que “l’objectiu final és visibilitzar el paper de la dona en la societat”. Fernández, també volgut reivindicar la importància de l’exercici físic, tant per a la recuperació com per al manteniment de la salut.