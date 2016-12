El pressupost de Foment del Turisme es de 2,28 millons

El patronat de la Fundació Foment del Turisme de Menorca ha aprovat avui, amb el vot favorable de tots els representants públics i privats, el pla d’actuacions i el pressupost per al 2017, que ascendirà a 2.286.500 euros. Només el PP, que ha participat avui per primera vegada en la reunió de l’òrgan directiu de la fundació, s’ha abstingut en la votació.

La despesa destinada exclusivament a accions de promoció turística serà d’1.215.600 euros, si bé el muntant total associat a aquesta activitat serà d’1.504.335,29. Val a dir que aquest any, per primera vegada, s’han exclòs d’aquesta partida els recursos adreçats a contractacions externes, que en aquest cas apugen a 109.400 euros, amb la qual cosa la quantitat destinada a promoció creix d’un any per a l’altre un 3,4%.

La resta del pressupost de despeses es desglossa de la següent manera: coordinació i manteniment de les oficines d’informació turística i recintes d’interès cultural, 418.985,26 euros; creació i desenvolupament de productes, 145.049,99 euros; i gestió de la qualitat a través del programa Sicted, 37.538,97 euros.

Pel que fa als ingressos cal destacar l’increment aplicat a la partida de vendes, on s’inclou la recaptació de les entrades als monuments i de la venda de materials promocionals i productes de merchandising. La decisió de pujar aquesta partida, que passa de 157.600 a 165.500, es deu a les bones xifres registrades enguany. També puja la partida de subvencions de 2 a 2,1 milions gràcies a l’increment de l’aportació del Consell, que passa d’1,6 a 1,7 milions d’euros. El Govern balear, per la seva banda, manté els 300.000 euros que va habilitar l’any passat.

El pla d’actuacions: objectius i activitats

El pla d’actuacions és un document ordinari que s’ha de remetre a final d’any al protectorat de fundacions del Govern i que ha de reflectir els objectius i les activitats que es preveu desenvolupar durant l’exercici següent. No inclou accions, mesures o partides específiques. És, per tant, una primera passa a l’hora d’abordar l’any entrant.

En aquest cas, els membres del comitè executiu de la fundació han consensuat un pla d’actuacions que recull fins a quaranta objectius a assolir en quatre àmbits diferents: oficines d’informació turística i recintes d’interès cultural, producte, qualitat i comunicació i promoció. Dels tres primers destaquen l’impuls i l’actualització de la imatge de la xarxa d’informació turística, la promoció de la ‘Menorca Accessible’ i d’esdeveniments culturals i esportius en temporada baixa, i el desplegament del programa Sicted.

En el camp de la promoció s’estableixen com a grans objectius l’ampliació de la cooperació amb institucions turístiques com Turespaña, les oficines espanyoles de turisme i l’ATB; l’augment de la presència de Menorca en entorns digitals; la major diversificació dels fluxos turístics; i el reforçament del posicionament de l’illa en mercats prioritaris com el britànic, l’alemany, el nacional, el francès, el nòrdic, el centreeuropeu i l’italià. En aquests països s’apostarà, entre altres qüestions, per ampliar la captació de clients finals, augmentar les connexions aèries, especialment en temporada baixa i amb companyies low cost i regulars, i per incentivar motivacions més enllà del sol i platja.

Canvi en l’organització de la fundació

D’altra banda, el patronat també ha donat llum verda, fins que no es traspassi la competència en promoció turística, a la reorganització interna de la fundació per “optimitzar els recursos humans amb què es compta actualment”. Aquesta decisió implica la reubicació del tècnic que fins ara desenvolupava les funcions de gerència al seu lloc de tècnic i l’assumpció de les mateixes per part del director insular de Promoció Turística.