El projecte de Can Saura Miret agafa forma

L’Ajuntament de Ciutadella vol convertir Can Saura Miret en un espai museístic i d’interpretació de l’entorn de referència al municipi, segons la proposta del Pla d’usos de l’edifici que ha presentat avui el tinent d’alcaldessa Josep Juaneda.

L’estudi de viabilitat, encarregat a la consultora menorquina Mediterraneum, s’ha fet a partir d’una anàlisi dels equipaments similars que hi ha a l’entorn de Can Saura i les possibilitats de l’edifici restaurat. El document considera traslladar a l’immoble l’exposició permanent del Museu de Ciutadella i crear un punt d’informació turística per dirigir els visitants cap a la descoberta del patrimoni cultural, gastronòmic i paisatgístic del municipi, sense deixar de banda el vessant d’espai de dinamització cultural obert a tota la societat. Així mateix, es preveu obrir una zona de serveis amb bar cafeteria i botiga per fer possible que el nou equipament pugui tenir un alt nivell d’autofinançament.

El Pla que ha donat a conèixer el tinent d’alcalde de Cultura conté els usos següents:

Can Saura Miret un espai museístic

Exhibició dels objectes més representatius de la història de Ciutadella i de l’entorn.

Inclou el patrimoni arquitectònic del palau i les restes de la necròpolis musulmana descoberta al subsòl.

Amb aquesta proposta, per tant, el Museu de Ciutadella quedarà constituït amb la seva seu principal a Can Saura; les exposicions temporals, a la Sala del Roser; i les reserves i les activitats de recerca i conservació, al bastió de sa Font; a la vegada que es resoldrà la problemàtica actual de disposar d’una seu ben equipada per desenvolupar els programes amb un major impacte.

Un espai d’interpretació

Amb recursos museogràfics i que estructuren un relat intel·ligible, didàctic i atractiu sobre la història i la cultura de Ciutadella i el seu entorn.

Un espai d’informació turística

Un centre que ofereix informació i que dirigeix els visitants arreu de la ciutat i el seu entorn. Amb informació de qualitat.

Un espai de difusió i promoció dels recursos patrimonials de Ciutadella

Per a difondre, conscienciar i transmetre la importància de la seva preservació i valoració.

Un espai de dinamització i participació

Per oferir activitats diverses per a públics diversos, amb la implicació de la comunitat.

Un espai lúdic i de gaudi

Can Saura Miret, un espai atractiu per passar-s’ho bé; no només a l’espai expositiu, també a la botiga, al bar cafeteria, durant activitats que s’hi celebrin…

Pel que fa al Pla de viabilitat, la previsió de la despesa ordinària del centre és del voltant dels 400.000 euros els primers anys i dels 550.000 quan el centre estigui plenament consolidat. Aquests recursos es poden obtenir amb finançament propi amb la comercialització d’entrades, el bar i la botiga, i una aportació municipal similar a la que es fa en aquests moments per al Museu de Ciutadella. Tanmateix, es convidaran les institucions insulars i del Govern a contribuir en el financerament per al manteniment del centre amb aportacions petites però constants.

La proposta preveu que el nou centre i la totalitat del Museu de Ciutadella sigui gestionat per la Fundació Ciutadella Cultura, mecanisme que permetrà molta més agilitat i capacitat de treball.

Amb aquesta proposta, l’equip de govern respon als compromisos adquirits amb la ciutadania de retornar un ús ciutadà a l’edifici de Can Saura, tot avançant en la vocació d’oferir serveis culturals de qualitat a residents i i visitants.