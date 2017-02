El Projecte Favàritx afavoreix a 10 persones

El passat 28 de gener de 2017 va finalitzar el certificat de professionalitat de nivell 1 de la família agrària “Activitats auxiliars en conservació i millora de forests” (AGAR0309) que posa punt final al projecte mixt d’ocupació i formació de Garantia Juvenil “Favàritx”, organitzat pel Consell Insular de Menorca mitjançant la convocatòria del SOIB, amb el cofinançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i del Fons Social Europeu (FSE).

En aquest certificat de professionalitat s’han treballat tres mòduls formatius:

MF1293_1: Operacions auxiliars de repoblació, correcció hidrològica, i de construcció i manteniment d’infraestructures forestals.

MF1294_1: Operacions auxiliars en tractaments silvícoles.

MF1295_1: Operacions auxiliars en el control d’agents causants de plagues i malalties a les plantes forestals.

A més, s’han realitzat 512,5 hores de treball efectiu, que han consistit en l’aplicació pràctica dels continguts teòrics tractats durant el certificat de professionalitat a la finca “Es Torretó” (Ciutadella).

Els projectes mixts d’ocupació i formació són programes públics de formació dual que tenen per finalitat millorar la qualificació i les possibilitats d’ocupació del col·lectiu de joves inscrits a la plataforma de Garantia Juvenil. L’objecte del programa és el de millorar les aptituds i les competències professionals dels joves desocupats que estiguin inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil al mateix temps que es duen a terme projectes d’interès general o social per a la inserció laboral.

Per al conseller d’Ocupació, Miquel Company, “és una satisfacció poder portar a terme projectes com aquest amb l’objectiu de donar oportunitats de formació i treball als joves i les joves de l’illa atès que per a la conselleria és una prioritat treballar de manera conjunta en matèria d’ocupació i joventut”.

L’objectiu de la Garantia Juvenil és garantir que tots els joves menors de 30 anys rebin una bona oferta d’ocupació, educació continuada, formació d’aprenent o període de pràctiques.

Amb la finalització d’aquest certificat de professionalitat s’ha conclòs el primer projecte de Garantia Juvenil impulsat pel Consell Insular de Menorca, d’un any de durada, mitjançant el qual s’ha donat l’oportunitat a 10 joves -d’entre 16 i 29 anys- a formar-se en dos certificats de professionalitat de nivell 1 de la família professional agrària.