El departament de Joventut del Consell Insular de Menorca ha iniciat el procés de diàleg i treball conjunt amb les entitats juvenils i el jovent no associat de l’illa per tal de recuperar el Consell de la Joventut de Menorca (CJM); així com la creació per part del col·lectiu juvenil d’un grup obert de Facebook sota l’objectiu de dialogar amb els joves i les joves al voltant del disseny de com volen que sigui el nou Consell de la Joventut insular.

El mes de setembre la Conselleria de Joventut va posar en marxa una campanya informativa amb la finalitat de recuperar aquest òrgan. En el marc d’aquest treball des del departament s’ha impulsat la realització de reunions amb les diferents entitats juvenils per tal d’incentivar el diàleg i reflexió entre el col·lectiu juvenil envers la recuperació del desaparegut Consell de la Joventut. Dia 4 de gener va tenir lloc la segona reunió amb el sector juvenil on les entitats juvenils que van assistir van manifestar el seu interès a recuperar el Consell com a òrgan de participació que ha de tenir com a funció principal la de representar la joventut davant del Consell Insular de Menorca en l’elaboració de les polítiques destinades als joves.

El conseller d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports, Miquel Company, ha afirmat que, juntament amb l’elaboració del Pla Menorca Jove, impulsar la recuperació del Consell de la Joventut de Menorca és una de les prioritats del departament que encapaçala, ja que “tornar a posar als i les joves al capdavant dels esforços de l’Administració insular és un dels objectius més importants”.

“Per a nosaltres és vital treballar per recuperar la participació activa i donar veu al jovent impulsant la seva autonomia i recuperant espais de trobada, debat i diàleg com el Consell de la Joventut i per això hem dialogat i treballat perquè sigui el propi jovent qui lideri el debat”, ha dit Company. Així, a la reunió de dia 4 les persones representants de les entitats juvenils van valorar majoritàriament que l’estructura jurídica més convenient per al CJM és la d’un òrgan col·legiat i, per establir-hi les seves condicions de funcionament, es va decidir començar a treballar per a redactar un document consensuat que reculli la màxima participació possible de la gent jove de Menorca. Aquest document recollirà tot allò que es consideri que s’ha de tenir en compte per tal que la participació del jovent en la dinàmica política, econòmica i sociocultural insular sigui efectiva i independent.

Com a instrument per dialogar i treballar el document, els representants juvenils assistents a la reunió van decidir crear un grup obert de Facebook: “Consell de la Joventut de Menorca”, mitjançant el qual totes les entitats juvenils i el jovent no associat de Menorca poden participar en el debat sobre la posada en marxa del CJM.

El grup és obert a tothom que estigui interessat a debatre com ha de ser aquest òrgan de participació juvenil, quina ha de ser la seva relació amb el Consell Insular de Menorca, el seu codi ètic, etcètera.