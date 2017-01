Sant Antoni arriba amb un ampli programa d’activitats

El regidor de Cultura i Festes, Héctor Pons, i la regidora de Comerç i Turisme, Maria Membrive, han presentat el programa d’actes de Sant Antoni, que tindrà lloc del 13 al 21 de gener. A l’acte també hi han assistit l’actor Juan Cubas i Víctor Pons, en representació de la Colla de Geganters de Llucmaçanes.

Héctor Pons ha explicat que tot i que el Consell Insular de Menorca ja publica un programa amb totes les activitats que es fan a l’illa en ocasió d’aquesta celebració, des de l’Ajuntament s’ha cregut adient centralitzar en un mateix programa tot el que es fa a Maó, tot incorporant els actes del Consell i del Teatre Principal.

Pons ha assenyalat que el programa d’enguany té dos vessants: per una banda, la part popular i típica de Sant Antoni, i d’altra banda, la celebració dels seixanta anys de l’arribada a Maó del Teatro Portátil de Los Hermanos Largo.

El regidor també ha destacat les activitats relacionades amb l’Any Pasqual Calbó, així com els actes vinculats amb la glosa, un gènere literari propi de Menorca, que des de l’Ajuntament es vol continuar potenciant.

Per la seva banda, Maria Membrive ha explicat que el dia 14 de gener tindrà lloc la segona edició de la Fira de Sant Antoni, dedicada a la gastronomia i al producte local de Menorca. Vinculades a la fira, també tindran lloc la presentació del llibre El meu primer llibre de cuina menorquina, de Bep Al·lès i Sílvia Vivó, i un taller de cuina per a fillets i filletes organitzat per l’associació Fra Roger.

Finalment, l’actor Juan Cubas ha explicat els actes relacionats amb la commemoració dels seixanta anys de l’arribada a Maó del Teatro Portátil de Los Hermanos Largo, que inclouran un festival de microteatre, el dia 13 de gener, i la representació de l’obra Mal año de lobos, els dies 14 i 15 de gener, a les 20 hores, al Teatre de l’Orfeó Maonès.

Aquí teniu el programa complet

13 de Gener

Menorca i la mar

Sala d’exposicions del Claustre del Carme.

Exposició col·lectiva del Foto-Club Cercle Artístic de Ciutadella.

Oberta fins al 29 de gener.

De dilluns a divendres: de 10 a 13.30 i de 18 a 21h Dissabte: obert els matins.

Festival de microteatre

En record de l’arribada del Teatro Portátil de los Hermanos Largo l’any 1957.

Entre les 19.30 i les 21.30 h, espectacles a l’Ajuntament de Maó, el hall del Teatre Principal, Ca n’Oliver, Can Victori i entrada del Claustre del Carme.

Ho organitza: Orfeó Maonès.

Hi col·laboren: Ajuntament de Maó i Consell Insular de Menorca.

14 de Gener

Fira de Sant Antoni

Plaça del Carme Durant tot el dia.

Visita a la primera obra pintada per Pasqual Calbó

S’Arravaleta, 31. Botiga Sunglass Hut Horari: de 10 a 21 h.

La conquesta gegant de Menorca

11.30 h: sortida de la cercavila, des de la plaça Constitució.

12.15 h: Representació de la Conquesta, a la plaça Constitució.

A càrrec de la Colla de Geganters de Llucmaçanes, Banda de Música de Maó i cors de l’Orfeó Maonès.

Narradors: Vicente Andreu i Susanna Domínguez.

Ho organitza: Ajuntament de Maó-Cultura i Festes.

Presentació de llibre i taller

Claustre del Carme, 12 h.

Presentació del llibre infantil ‘El meu primer llibre de cuina menorquina’, de Bep Al·lès i Sílvia Vivó, i taller de cuina per a fillets a càrrec de l’associació Fra Roger.

Taller de glosat

Taller d’introducció a la glosa.

Sala de Cultura Sa Nostra, de 17.30 a 19.20 h.

A càrrec de Soca de Mots.

Inscripcions: telèfon 971353280 o adreça cultura@ajmao.org.

Taller de guitarra de glosat

Per aprendre a acompanyar el glosat.

Sala de Cultura Sa Nostra, de 17.30 a 19.20 h.

A càrrec de Soca de Mots.

Inscripcions: telèfon 971353280 o adreça cultura@ajmao.org.

Glosat de Sant Antoni

Sala de Cultura Sa Nostra, a les 20 h.

A càrrec de Soca de Mots.

Ho organitza: Ajuntament de Maó.

Concert 75 aniversari del Diari Menorca

Teatre Principal de Maó, a les 20 h.

Ho organitza: Diari Menorca.

Hi col·laboren: Ajuntament de Maó i Teatre Principal.

14 i 15 de Gener

Representació de l’obra ‘Mal año de lobos’

Teatre de l’Orfeó Maonès Dissabte a les 21 h i diumenge a les 19 h.

De Manuel Linares Rivas, dirigida per Juan Cubas Companyia Orfeó Maonès.

Entrada: socis 8 euros, no socis 10 euros.

Ho organitza: Orfeó Maonès.

Hi col·labora: Consell Insular de Menorca i Ajuntament de Maó.

15 de Gener

Passeig per la història

Recorregut fins a Sant Joan des Vergers Sortida de l’Ajuntament a les 10 h Amb el guiatge de Francesc Carreras.

16 de Gener

Tallers i activitats d’ASPEMA

Exposició fotogràfica a la Sala d’exposicions ‘la Caixa’ (carrer Nou).

Oberta fins al 28 de gener Dies feiners: de 18 a 20.30 h.

Dissabtes: de 10.30 a 14 h.

Ho organitza: Grup des Clic. ASPEMA. Centre de Persones Majors Camí des Castell.

La revetlla de Sant Antoni

Claustre del Carme, a partir de les 18 h Mostra d’oficis antics, a partir de les 18.30 h Animació infantil a càrrec d’Esport Art Ballades populars a càrrec del GF Es Rebost Foguerons i torrada popular.

Ho organitza: Ajuntament de Maó-Cultura i Festes.

Altres festers i revetlles

Parròquia de Sant Antoni Abat 18 h: rebuda de la imatge de Sant Antoni, acompanyada pels gegants de Llucmaçanes i banda de cornets i tambors 18.15 h: torrada popular al pati de la parròquia de Sant Antoni.

Passatge Joan Orfila ‘Yurca’ Festa i torrada de Sant Antoni, de 18 a 23 h Ho organitza: AV Camí des Castell de Dalt.

Local AV de Sant Climent Torrada de Sant Antoni, a partir de les 19 h Ho organitza: AV Sant Climent.

Local AV Llucmaçanes Torrada de Sant Antoni, a partir de les 20 h Ho organitza: AV Llucmaçanes.

17 de Gener

Benedicció d’animals

11 h: eucaristia a la parròquia de Sant Antoni.

12 h: concentració al carrer Vives Llull, davant l’Institut Joan Ramis i Ramis de les persones que duguin els seus animals.

12.15 h: sortida de la parròquia per fer el següent recorregut: c/Vassallo, s’Esplanada, ses Moreres, c/ Sant Jordi i benedicció d’animals al carrer ses Moreres.

Ple extraordinari de la Diada

Seu del Consell Insular de Menorca, a les 18 h Amb la conferència ‘Pasqual Calbó’, a càrrec d’Antoni Roca Rosell, membre de l’IEC.

Concert de la Diada

Teatre Principal de Maó, a les 20 h Orquestra Simfònica de les Illes Balears, amb Simón Orfila.

Ho organitza: Consell Insular de Menorca i OSIB.

Hi col·labora: Teatre Principal de Maó.

19 de Gener

Any Pasqual Calbó: presentació del llibre ‘El gran tour de Pasqual Calbó’ de Miquel Pons Povedano, editat per l’IME Can Victori, a les 20 h.

20 de Gener

Concert de Menorca a les Amèriques

Sala de Cultura Sa Nostra, a les 20 h.

A càrrec del grup Las Damas.

Entrada: 5 euros.

Concert de Shanti Big Band

Teatre Principal de Maó, a les 21.30 h.

El cantant Shanti Gordi amb la big band dirigida per Joan Mezquida.

21 de Gener

Expoglosada

Centre d’Art Ca n’Oliver, a les 12 h.

Glosa de les obres exposades a ‘L’emancipació del paper’.

A càrrec de Soca de Mots.

Concert del pianista Kiev Portella

Teatre Principal de Maó.

Obres de Chopin, Beethoven i Mussorgsky.

Ho organitza: Teatre Principal de Maó.