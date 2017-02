Trampes contra el morrut roig i la processionària

L’Ajuntament de Sant Lluís, ha contractat a José Domingo, Enginyer de Forest, per dur a terme entre d’altres tasques, la lluita per l’erradicació de la processionària del pi i el morrut roig de les palmeres.

En José ens explica el procediment que seguiran per combatre ambdues plagues. Pel que fa a la processionària, el primer que cal fer és delimitar els pinars que estan en sòl municipal, per conèixer les zones i poder calcular el nombre de trampes necessàries per capturar les papallones de la processionaria del pi. Seguidament es signarà un conveni amb l’IBANAT per a la concessió de trampes. El funcionament d’aquestes, és molt senzill, es tracta d’unes trampes que contenen feromones de la femella de la Thaumetopoea pityocampa, nom científic de la processionària, que es col·loquen en els pins durant els mesos de maig i juny, per atraure als mascles. Cal fer-ho en aquesta època perquè és l’època d’aparellament de la processionària. De cara a l’any 2018, es preveu col·locar un altre tipus de trampes, durant el primer trimestre, que consisteix en col·locar una mena de collar amb bosses al voltant del tronc del pi, i quan la processionària surt de la seva «bossa» per soterrar-se al sòl, queda atrapada, evitant així que arribi al terra.

Pel que fa al morrut roig, el primer que es fa, com en el cas de la processionària, és fer un inventari de les palmeres municipals que han tingut el morrut. A una distància de 70m aprox. tan de les que han estat afectades com de les que no es col·loquen unes trampes, que en aquest cas contenen una feromona que desprèn la mateixa olor que l’aliment per atraure-les.

A més a més d’aquestes tasques, en José, farà un estudi de les zones boscoses de Sant Lluís per analitzar-ne el seu estat. Amb aquest estudi podrà determinar la necessitat o no de tal·lar arbres alhora que podrà establir les zones necessàries per dur a terme reforestacions. En l’àmbit de boscos programarà podes selectives d’espais municipals, i neteges de sotabosc.

Un altre dels objectius que l’Ajuntament de Sant Lluís vol assolir amb aquesta contractació, és l’assessorament del tècnic respecte de la biomassa. Necessitats de matèria orgànica, espais adequats per emprar d’assecador d’aquesta per arribar a aconseguir l’autosuficiència energètica dels edificis municipals.